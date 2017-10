Camille Gottlieb, la nueva heredera de la belleza de Mónaco

El glamuroso principado de Mónaco ha sido por tradición un semillero de bellezas. Nadie podía ignorar la elegancia y hermosura de la Princesa Grace, después vendrían Carolina y Estefanía, y a ellas seguirían sus hijas. Si Carlota Casiraghi y Pauline Ducruet habían marcado ya tendencia en el mundo de la moda, la generación más joven entre las primas no se queda atrás. Una hermosa Alexandra de Hannover comienza a despegar sola y quien lo ha hecho ya no es otra que Camille Gottlieb, la hija menor de la Princesa Estefanía.

VER GALERÍA

Con un toque más rebelde que el resto de la familia, digna hija de su madre, Camille ha dado muestra del sello característico de las Grimaldi. La chica de 19 años es una ávida usuaria de redes sociales con una fuerte presencia en Instagram. Como su hermana mayor, Pauline, suele compartir sus aventuras por el mundo. Eso sí, Camille no tiene problemas con la autocensura, se muestra tal cual es, algo que encanta a sus seguidores.

Ha sido con el paso de los años que se ha marcado más su enorme parecido con su mamá. De hecho, entre sus hermanos, es la que más recuerda a la joven Estefanía. La misma melena rubia con volumen propio en las entradas, las cejas altas de Grace Kelly, los labios vistosos de Estefanía y la elegancia de toda la familia, características que no se pueden ignorar en las publicaciones de Camille. Tal como mamá tiene un toque edgy, le gusta la moda con un toque de sensualidad, se aleja de los looks tradicionales típicos del Palacio, disfruta la fiesta y no teme posar con un cigarrillo en los labios.

VER GALERÍA

Como parte de esta personalidad fuerte, el año pasado Camille se levantó contra las críticas. “Me encontré con algunos comentarios desagradables en sitios webs de periódicos, foros, páginas, blogs, etc. Sus insultos, comentarios y pensamientos son ridículos. No soy solo la hija de ‘Estefanía Grimaldi’. Yo soy la hija de mi madre como cualquier otra persona. Dicen que mi cara está deformada por un accidente o cualquier otra tontería, que me he hecho cirugías estéticas, que soy falsa y quién sabe qué más”, comienza el mensaje que Camille que escribió cuando apenas tenía 18 años.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La exclusiva fiesta del cumpleaños 18 de Camille Gottlieb, hija de la Princesa Estefanía

Camille Gottlieb contra las críticas: ‘Piensan que porque venimos de una familia principesca, eso nos salva de las dificultades de la vida’

“Tengo 18 años y sigo siendo feliz, gracias a Dios ya no soy la misma que cuando era pequeña, al igual que todos nosotros. Se tiende a pensar que porque venimos de una familia principesca, eso nos salva de las dificultades e incertidumbres de la vida. Pero ahora si quiero poner una foto como yo quiera en Instagram, la voy a poner”, algo a lo que se ha mantenido fiel en todo momento. En el mensaje también quiso defender a su hermana Pauline de las críticas. “Somos chicos bastante normales, como cualquier otros. No me importa ser la más bella o la más fea de mi familia y sobre todo, me da lo mismo su opinión. Pero lo que sí sé es que las personas que pasan sus días y sus noches criticándome a mí, a mi hermana, a mi madre y nuestros respectivos padres, son ridículos, porque ustedes no saben nada. ¿No tienen nada más qué hacer? Los más ridículos son los adultos que se la pasan haciendo esto. Nos hacen reír, no tenemos nada que ver con sus comentarios, porque al final nosotros 4 nos quedamos contentos”, finalizó Camille.

VER GALERÍA