La emotiva razón por la que Harry se detuvo a escribir una carta para la esposa de un veterano de guerra

Año con año, durante los Invictus Games, se puede ver el lado más humano y natural del Príncipe Harry. Aunque el quinto en la línea de sucesión suele ser siempre cálido y cercano, la naturaleza relajada de la competencia hace que se puedan apreciar vistazos de la personalidad del Príncipe. Es por eso que el equipo del Coronel Lauren Catelin, no dudó en detenerlo para hacerle una petición muy especial a su nombre, que escribiera una nota para su esposa, Guylaine, que se encuentra luchando una dura batalla contra el cáncer.

VER GALERÍA

A pesar de que los miembros de la Familia Real tienen como regla general no firmar nada que no sea oficial –por eso no dan autógrafos- y fuera de alguna ocasión en la que el Príncipe Carlos mandó una nota a la hija de una persona que se lo pidió, Harry dejó de lado el protocolo y se tomó el tiempo de escribir una extensa carta de apoyo a la mujer del veterano de guerra que desgraciadamente no pudo volver a competir en los Invictus Games por encontrarse al cuidado de su esposa. El Coronel Catelin fue capitán de la delegación francesa y participó en las ediciones de Londres y Florida, pero esta ocasión tuvo que quedarse en casa.

“Le pedí al Príncipe Harry escribir una nota para animarla. Se tomó su tiempo de escribir y poner mucho cuidado y pensamiento en el mensaje”, contó el capitán del equipo francés, David Travadon, sobre este detalle, “Será muy importante con ella. Él le envió sus mejores deseos y le dijo que espíritu de los juegos está con él”.

VER GALERÍA

Ésta no es la primera vez en la que Harry decide plasmar de su puño y letra algún mensaje de apoyo. Se sabe que anteriormente hizo lo propio con la familia de un pequeño que perdió la vida expresándoles su más profundo pésame. Eso sí, nunca lo había hecho en persona, algo que ha hecho muy especial este mensaje.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Harry de Inglaterra oficializa su relación al ser fotografiado con la madre de Meghan Markle

¡Harry te amamos! Tienes que ver cómo conquistó el Príncipe a esta pequeña

Este tierno gesto se suma a los varios que el Príncipe tuvo durante la semana de competencias en Toronto. Como suele hacer en los juegos, los competidores y sus familias gozaron de los cariños del Príncipe Harry, que siempre se muestra de lo más cercano. En estos días también se tuvo oportunidad de ver por primera vez de forma oficial más de su relación con Meghan Markle después de un año de romance.

VER GALERÍA