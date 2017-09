Llegó el día, el Príncipe George ya no quiere ir a la escuela

Bien lo anticipaba el Príncipe William cuando dijo que todos estaban esperando el momento en el que el Príncipe George ya no quisiera ir a la escuela y casi tres semanas después de su primer día de clases, el pequeño ha llegado a la conclusión de que eso de los estudios no es para él. Poco duró el gusto al tercero en la línea de sucesión al trono, quien ha comenzado sus estudios formales en el colegio Thomas’s Battersea, al sur de Londres.

Fue su papá quien compartió la divertida anécdota durante su aparición en Milton Keynes este martes. Hablando con una mamá del lugar, le dijo: “Acabo de dejar a George (en la escuela) y no quería ir”. Apenas hace un par de semanas, William explicaba que el niño de cuatro años todavía no entendía que eso de ir a la escuela era algo de todos los días y que en el Palacio de Kensington solo estaban esperando a que dijera que ya no quería ir.

Por supuesto, el que en un futuro George vaya a ser rey no significa que no pase por los mismos pesares que todos los niños del mundo. Louise Smith, de 31 años, habló con el Duque de Cambridge durante esta aparición pública. La señora estaba acompañada por sus hijas, Sophia y Thomas de edades similares a los hijos de los Duques de Cambridge. “Él me dijo que acababa de ir a dejar al Príncipe George a la escuela y que no quería ir. Suena un poco como mis niñas”, dijo la mamá de dos.

Parece que la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, todavía no se recupera de la hiperémesis gravídica que la ha vuelto a aquejar en su tercer embarazo. En el primer día de clases de su primogénito, la Duquesa tuvo que permanecer en casa para seguir siendo atendida, de lo que parece sigue siendo un problema ahora que el Príncipe William sigue a cargo de llevar a George a la escuela.

En esta aparición, el Príncipe William estuvo de muy buen humor saludando personalmente a quienes se reunieron a verlo. Aunque habló de forma muy abierta de sus hijos, cuando se trató de la relación sentimental de su hermano, prefirió una postura discreta y diplomática. Cuando el gerente de una de las empresas del lugar habló sobre la posibilidad de una boda entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, William salió del problema con una amable risa sin comprometerse a hacer algún comentario.

