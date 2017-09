Es oficial, Harry y Meghan llegan a su primer evento juntos

Si durante la inauguración de los Invictus Games en Toronto se sentaban con una discreta distancia, esta mañana el Príncipe Harry y Meghan Markle han hecho su primera aparición oficial como pareja. Tal como se esperaba, la ciudad donde vive la actriz fue el escenario perfecto para que los novios se dejaran ver de forma oficial por primera vez juntos. Fue un partido de tenis, el momento que eligieron para hacer su relación aún más oficial –por si a alguien le quedaba duda después de un año de noviazgo y todo tipo de rumores-.

De la mano y en sus looks más casuales, los novios aparecieron en el segundo día de competencias de los Invictus Games. Los observadores reales aseguraban que sería la inauguración el momento en el que harían oficial su relación en un evento público, pero un Harry respetuoso del protocolo se sentó en un palco con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump.

En un evento no tan protocolario, pero no por eso menos significativo, Harry y Meghan han hecho oficial su relación frente a los fotógrafos. Mientras la novia se dejó ver sonriente y pendiente de las cámaras, Harry se dejó ver enfrascado en la competencia, algo que ha hecho en las tres ediciones anteriores de este evento. Como suele hacerlo en ocasiones casuales, Meghan apareció con jeans, blusa blanca y sus estilosos lentes obscuros, por su parte, Harry recurrió a su ya famoso uniforme en este evento, con una polo con el logo de la competencia y jeans.

Durante la inauguración de la competencia, Meghan apareció con su amigo, Markus Anderson, quien le presentó al Príncipe. La protagonista de Suits apareció con un vestido color berenjena y una chamarra de piel a juego. Esta aparición recuerda a las que tuvo en su momento con Chelsy Davy y Cressida Bonas, con quienes Harry también eligió eventos deportivos para hacer sus primeras apariciones oficiales.

Estos no han sido los únicos encuentros de los enamorados en Toronto estos días, según ha podido saber HELLO!, el Príncipe hizo una visita al set de grabación de Suits para ver a su amada en acción. Se dice que el quinto en la línea de sucesión estuvo pendiente del trabajo de la actriz y a pesar de que trató de pasar desapercibido, se portó especialmente amable con la gente de producción. Esta visita viene unos meses antes de que termine el contrato de la actriz con la serie que la llevó a la fama. Mucho se ha especulado que podría no renovar su contrato para poder mudarse a Londres y enfocarse en su relación con el Príncipe.

