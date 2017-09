El Príncipe William bromea con un peluquero: ‘No soy negocio para ti’

Parece que los momentos de nervios que vivió el Príncipe William ante la hiperémesis gravídica que padece la Duquesa de Cambridge en su tercer embarazo han desaparecido por completo. Si hace unos días se le veía feliz platicando con los pacientes de un hospital, esta mañana estuvo de lo más bromista durante su visita al Spitalfields Crypt Trust, una organización dedicada a ayudar a personas con adicciones y en situación de calle a recobrar su vida. Tan relajado estuvo, que en más de una ocasión bromeó con los beneficiados del programa, incluso a costa propia.

VER GALERÍA

El comentario más gracioso se dio sobre uno de los temas sensibles para el segundo en la línea de sucesión, su cabello. A su llegada al centro que está ubicado en una cafetería, alcanzó a saludar a los vecinos que trabajan en un salón de belleza. Al enterarse de que Taz Kabria es peluquero, respondió simpáticamente: “No tengo mucho pelo, no so negocio para ti”. Aunque con el paso de los años ha sido evidente la pérdida de la rubia melena que caracterizaba al Príncipe en juventud, hasta el momento solo el audaz Príncipe Harry se había atrevido a burlarse del tema. Por años, William ha sido blanco de las bromas de su hermano menor, pero la venganza no ha tardado y Harry empieza a sufrir del mismo problema.

Otros ‘atrevidos’ que se habían aventurado a comentar el tema con el Príncipe, habían sido sus compañeros de la Fuerza Aérea, quienes aseguraron en su momento, que no importa de quién se trate, si eres parte del equipo tienes que aguantar una que otra broma. Si ya se encontraba tan de buen humor, William también quiso hacer reír a una mujer que está en entrenamiento para convertirse en matrona a quien le dijo: “Mucha suerte con tus estudios. Te voy a ver antes de lo que crees”, haciendo referencia a la inminente llegada de su tercer hijo.

VER GALERÍA

En temas más serios, el Príncipe William cuestionó a los beneficiados del programa sobre su postura ante la legalización de drogas. Muy diplomático, como siempre, quiso conocer lo que opinaban ellos, quienes han sufrido en carne propia los estragos de una adicción, sobre este tema.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

‘Estamos esperando a ver cuánto dura antes de que ya no quiera ir a la escuela’, el Príncipe William de George

¿Por qué William y Kate están acabando con 58 años de tradición?

También en este ocupado día, el Príncipe visitó Restoration Station en donde recibió por primera vez de forma pública 3 regalos para sus hijos. “Uno para cada uno, no queremos que se peleen”, dijo el gerente de la estación al orgulloso papá que espera en próximos meses la llegada de su tercer hijo.

VER GALERÍA