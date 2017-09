Máxima de Holanda y su comentado vestido muy al estilo del arte bizantino

Si de correr riesgos de moda se trata, Máxima de Holanda, es una de las más audaces. Siempre dejándose llevar por el color, el tamaño y las piezas vistosas, no ha sorprendido que ahora haya apostado por un vestido que no puede pasar desapercibido. Con una silueta complicada, estampado dramático y toda la actitud, este look se ha convertido en uno de los más comentados de la estilosa Máxima. La Reina de Holanda partió plaza a su llegada a la primera presentación de esta temporada de ‘Ode to the Master' del Dutch National Opera & Ballet de Ámsterdam.

Con un colorido estampado que bien podría haberse inspirado en el arte bizantino el vestido de Afroditi Hera tenía varios elementos a analizar. Con vivos en dorado, rojo y azul, pareciera que el diseño estaba hecho a modo de vitral gracias a cuentas o lentejuelas, pues al estar expuesto a la luz destellaba capturando todas las miradas. El patrón de grandes figuras geométricas tampoco pasaba desapercibido y decidió resaltarlo aún más con un gran collar que se llegaba a fundir con el diseño original.

Si eso ya parecía suficiente, la silueta del vestido era una arriesgada también, algo común en las creaciones de esta firma. Con los lados en una contrastante tela azul, también con brillo, y una capa del mismo material, la pieza cobraba movimiento gracias al viento, haciendo que se volviera mucho más llamativo. Si tú creías que este look estaba completo, Máxima no tiene problema en sumarle elementos vistosos a su imagen. Unas sandalias de mezclilla de Gianvito Rossi y un clutch en azul cielo de Bottega Veneta fueron los complementos que la Reina de Holanda incluyó en su imagen.

La presentación celebró el 85 cumpleaños del coreógrafo Hans van Manen, quien cayó rendido ante los encantos de la vivaz Máxima. Completamente recuperada del difícil verano, en el que desgraciadamente perdió a su padre –Jorge Zorreguieta-, Máxima ha vuelto a lucir su gran sonrisa y a capturar a todos con su encanto.

El look de esta noche ha contrastado de gran forma con el minimalista atuendo que Máxima lució hace apenas unos días también para la inauguración de la temporada de la ópera de su país. En aquella ocasión se le vio con un sexy jumpsuit blanco con el escote off-the-shoulders en blanco, convirtiéndose en su look más seductor hasta el momento. Si en aquella noche apostaba por el minimalismo, esta vez no ha tenido problema en caer en el extremo. Como siempre, Máxima sale bien librada en sus apuestas de estilo.

