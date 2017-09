Así ve la prensa internacional a la Reina Icono de estilo y de belleza, doña Letizia ha conquistado a la prensa extranjera

Doña Letizia celebra este viernes su 45 cumpleaños, el tercero desde que Felipe VI asumiese la jefatura del Estado español. Desde entonces, su papel como reina consorte ha sido comentado y analizado por la prensa nacional e internacional al milímetro. Tal es así, que hasta sus discursos han servido como objeto de estudio en diversas ocasiones para determinar qué y cómo piensa la Reina de España.

No obstante, su figura y su particular estilo a la hora de vestir han sido, generalmente, los principales temas de discusión entre los distintos medios. En este sentido, la prensa internacional se ha mostrado bastante elogiosa con la reina Letizia, en especial la británica, que no se conforma con admirar y ensalzar a la esposa de Felipe VI siempre que puede, sino que, además, suele compararla con la Duquesa de Cambridge.

Dos mujeres con gran personalidad y con un estilo completamente diferente que, sin embargo, la prensa ha puesto frente a frente en numerosas ocasiones, llegando incluso a ser considerado el de Letizia superior al de la duquesa Catherine. Destaca en esta línea, sobre todo, el primer viaje oficial de los Reyes a Reino Unido, donde la prensa británica se rindió ante la Soberana española. El diario Times, Telegraph, The Mirror o el Daily Mail, fueron solo algunas de las principales cabeceras inglesas que otorgaron la victoria a doña Letizia, en el particular duelo de estilo royal que protagonizaron este verano.

Sea como fuere, los medios británicos no han sido los únicos que han alabado su elegancia. Importantes editoriales especializados en moda, como la versión norteamericana de Vogue o la revista francesa Paris Match, coronaban hace poco el estilo de Letizia. Tampoco ha pasado desapercibida la elegancia de doña Letizia para la revista Vanity Fair, que hace unos días elevaba a la periodista a la categoría de 'la reina mejor vestida del mundo' en su lista anual.

En otro momento clave, la coronación del rey Felipe, también muchos medios internacionales aprovecharon para alabar el buen gusto de doña Letizia, quien llevó para la ocasión un vestido blanco bordado con perlas firmado por su diseñador favorito, Felipe Varela: "la Reina más 'glamourosa' del mundo", aseguraba el Daily Mail en su portada digital.

Su belleza también ha recibido importantes halagos desde que su nombre comenzara a traspasar las fronteras españolas como pareja del entonces Príncipe de Asturias. Letizia no solo consiguió conquistar al heredero de la Corona española, sino también a numerosos e importantes medios, como el ya mencionado Paris Match, que comparaba en 2011 a la Princesa de Asturias con la mismísima Grace Kelly: "Es absolutamente perfecta, una belleza a medio camino entre la princesa Kelly y Rania de Jordania".