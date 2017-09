Las grandes inquietudes de doña Letizia La Reina de España ha hecho pública, a través de sus discursos, su clara opinión sobre asuntos de gran importancia social como la educación, el bulling, la salud o el feminismo

Directa, concisa y apelando a la audiencia a la que se dirige. La reina Letizia ha demostrado, en los diferentes discursos que ha ofrecido, que cada palabra que pronuncia tiene un objetivo claro. Conocedora del gran impacto que genera su presencia en la sociedad, la esposa de Felipe VI estudia a conciencia sus alocuciones cada vez que trata alguno de los temas que considera de gran relevancia y deja claro su parecer sobre asuntos de importancia, sobre todo los de índole social.

Letizia es mucho más que la Reina mejor vestida del mundo, como ha aseverado la edición americana de la revista Vanity Fair. Los textos que ella misma prepara para sus comparecencias públicas lo demuestran. Temas como el papel de la mujer en el mundo, las desigualdades sociales, la salud o la importancia de la educación y el desarrollo de la ciencia son algunos de los asuntos en los que Su Majestad más ha incidido en los últimos años. Sin embargo, también ha hablado de aspectos puntuales a la hora de valorar las cuestiones cotidianas, desde el punto de vista del crecimiento y la perspectiva del progreso.

De lo general a lo particular, Letizia ha abordado asuntos como el tabaquismo, la importancia de la moda para el país o el paso a paso para una alimentación sana. Podemos imaginar cuál es la visión personal de la Reina gracias sus palabras, hasta tal punto que sus discursos se convierten en su mejor entrevista. Valorando sus apariciones públicas, en los últimos tres años, hemos recapitulado algunas de sus palabras más significativas.

El periodismo es, además de su gran vocación profesional, uno de los aspectos que la Reina ha tratado de manera muy especial. Como ella misma aseguraba en la Inauguración de XVII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo (celebrado el pasado mes de mayo) el trabajo de los periodistas es: “algo que me concierne y que me importa, no solo por mi posición institucional: el lenguaje, la comunicación, nuestra lengua”. Además, se refirió a la libertad de expresión como algo que “contribuye sin duda a nuestra condición democrática”, en palabras dirigidas a los asistentes de la X Edición del Premio Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (en septiembre de 2014). Precisamente en el marco de esta cita, decía de Carmen del Riego, premiada aquel año, “sabe las dificultades de eso que se dice tan pronto y que es tan difícil: informar”

La mujer es, también, una de las grandes protagonistas en los discursos de la Reina aun cuando el tema principal no verse sobre ella. En el año 2015, su Majestad presidió el acto anual de la Fundación Mujeres por África y recapacitó sobre la capacidad de liderazgo del género femenino: “Las mujeres dedican más del doble de tiempo al hogar y la familia que sus parejas. Ante la pregunta de por qué no hay más mujeres en puestos de poder habría que empezar planteando un debate serio en torno a los horarios”. Dos años más tarde, durante la clausura del Congreso Internacional Mujer y Discapacidad, la Reina volvió a mostrar su preocupación: “Administraciones, agentes sociales, instituciones, la sociedad en su conjunto y cada uno de nosotros de forma individual y responsable debemos entender -porque los datos están ahí, para corroborarlo- que la discapacidad, cuando afecta a una mujer o una niña, aumenta sus carencias y su discriminación, por tanto, crece”.

La solidaridad es otro de los puntos en los más reincide doña Letizia. Durante la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja, celebrado en Valladolid en Mayo del 2015, lo dejó claro: “La solidaridad, el compromiso, aliviar el sufrimiento de otros, defender la dignidad de las personas… Esto es serio. Es importante. Es imprescindible y es una exigencia que tenemos como sociedad y como país pero, sobre todo, como seres humanos”.

La salud es un tema que le preocupa de manera muy particular. Como Presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha mostrado un especial hincapié en la ayuda a la investigación a favor de la causa y ha aconsejado sobre la prevención en diferentes casos. Así lo hizo saber en el acto inaugural del Primer Simposio sobre el Cáncer de Piel celebrado en Madrid en enero del 2015 : “Evitar la exposición solar excesiva e incontrolada es clave para prevenir el cáncer (…) Estar morenos no significa estar guapos, es arriesgarse a perder la salud”. Así mismo, ha hablado en varias ocasiones del tabaquismo como una enfermedad que agrava otro tipo de dolencias: “No fumar, además de evitar el alcohol, no alimentarse con comida procesada y hacer media hora de ejercicio diario prevendría ocho de cada diez casos de cánceres, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2”.

Las desigualdades sociales también preocupan a la Reina. Tras ser nombrada Embajadora especial de las ONU en Roma, en junio de 2015, calificó de intolerable la situación precaria que viven las sociedades más desfavorecidas: “En un planeta en el que se produce más de lo que se consume, es decir, un mundo en el que tiramos comida, es inaceptable, intolerable, que 800 millones de personas padezcan hambre. Es cierto que hemos progresado. Pero hay que continuar. Y no es solo un problema de recursos sino de su distribución”.

La cultura es un aspecto que, se podría decir, casi obsesiona a la Reina. Su Majestad ha puesto de relieve en numerosas ocasiones la importancia de una educación de calidad y el gran pilar que supone la lectura dentro del proceso educativo de cualquier persona. Una idea que quedó patente en discursos como el pronunciado durante la Apertura del Curso Escolar del 2015: “Hablar de un sistema educativo de calidad, de lo que se consigue con el desarrollo de un individuo -esto es, un ciudadano libre y responsable-, es algo que, aunque obvio, me gustaría recordar (…) Hay ciertas premisas irrefutables que nunca cambian y que son la esencia de la evolución de todo ser humano: el esfuerzo individual, la constancia, la capacidad de trabajo, la consciencia de saber dónde estamos y qué debemos hacer, la responsabilidad y el tomar las riendas de la vida…”

La moda también interesa a Su Majestad. Cada vez más presente en este mundo, la Reina aprovechó la ocasión durante los Premios Nacionales de Moda del 2016, cuya gala fue celebrada en el Museo del Traje de Madrid, para hablar de la importancia social de este sector en alza: “Moda lo es todo. Lo que no es moda, de ahí esta arbitrariedad, también lo es (…) La moda es el lenguaje instantáneo, es cambio, es radical transitoriedad, es el dibujo de uno mismo (…) Pero es también industria y creación de puestos de trabajo”.

