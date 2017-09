‘Estamos esperando a ver cuánto dura antes de que ya no quiera ir a la escuela’, el Príncipe William de George

El primer día de clases de cualquier niño ya es suficientemente difícil sin decenas de fotógrafos documentado el momento. Pero, al parecer, el Príncipe George está tomando con mucha filosofía esta nueva etapa en la que se le ha visto un tanto resignado. El Príncipe William confiesa que cree que el pequeño todavía no se resiste a ir porque no se ha dado cuenta de que tendrá que ir todos los días, por mucho tiempo, y entre risas cuenta que están esperando a que en cualquier momento George decida que ya no quiere ir más.

Durante su visita al Aintree University Hospital en Liverpool, un animoso William habló con Teresa Jones, una paciente de 87 años: “George ha sido muy fácil. No ha dicho: ‘¿Tengo que hacer esto por el resto de mi vida?’. Básicamente, él manda y Charlotte no está muy atrás de él”. Fue con otra paciente, Edna Dagnall de 75 años, con quien bromeó al respecto: “George ha comenzado la escuela, estamos viendo cuánto dura antes de que ya no quiera ir”.

Por supuesto, los adultos mayores no podían dejar de preguntar por la salud de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, quien se encuentra en observación por la hiperémesis gravídica que padece en su tercer embarazo. “Está muy bien, gracias. George ha empezado clases y ha sido una semana interesante”, dijo William que apenas la semana pasada comentó que estaba ansioso de que pasara esta etapa difícil antes de poder celebrar la dulce espera de su tercer hijo.

Pero si ahora los ojos están posados en George por su inicio de clases en la escuela Thomas’s Battersea, la Princesa Charlotte no se ha quedado atrás cuando de travesuras se trata. “Creo que va a ser una bala cuando sea más grande. Todos los papás decimos eso”, dijo entre risas de la Princesita. Y aunque parezca una broma, en más de una ocasión William y Kate han hecho referencia al vivaz carácter de la Princesa quien parece en más de una ocasión se ha metido en aprietos a sus cortos dos añitos.

Mostrando su mejor lado, el de papá, William literalmente se arremangó la camisa y platicó con tantos pacientes como pudo de algo que le trae felicidad, sus hijos. A pesar de que los Duques de Cambridge suelen ser discretos cuando de los pequeños de la casa se trata, es en ocasiones como éstas cuando se puede conocer un poco más de las personalidad de George y Charlotte.

