A 35 años de su partida, recordamos ¿cómo conoció Grace Kelly al Príncipe Rainiero?

La historia es como salida de un cuento de hadas, ella, la actriz más hermosa de Hollywood, él, el Príncipe del rincón más glamuroso del mundo. Es así como el amor de la Princesa Grace y el Príncipe Rainiero parece más salida del guion de una comedia romántica que de la vida real, pero hubo una época en la que esta bella historia fue realidad. Desgraciadamente, con su dosis de realismo, tuvo un trágico final el 14 de septiembre de 1982, hace exactamente 35 años. Es por eso que en este aniversario de la muerte de Grace de Mónaco, recordamos cómo la protagonista de la Ventana Indiscreta conoció al Príncipe Rainiero.

Grace Kelly, como era conocida en ese momento, se encontraba en la cúspide de su carrera. Acababa de ganar un Oscar a Mejor Actriz y estaba alejada de las cámaras por un castigo de su estudio, MGM, por haberse negado a realizar una película con el actor Robert Taylor. Con un poco de tiempo libre en sus manos, la elegante rubia recibía una invitación del Festival de Cannes para presentar The Country Girl; nunca imaginaría que sería ese el viaje que cambiaría su vida.

Como en toda buena historia, hay una celestina, en este caso se trata de la actriz Olivia de Hallivand –a quien tal vez recuerdas de la cinta Gone With the Wind-. “Estoy tentada a decir que fue el destino”, dijo Olivia a People al narrar esta historia. Era 1955 y Olivia se encontraba viajando con su esposo Pierre Galante, editor del Paris-Match, en Le Train Bleu con camino a Cannes. En el mismo tren, se encontraba Grace, lo que hizo que Galante pensara que sería una idea perfecta presentarla con Rainiero, un codiciadísimo soltero. “Sugirió una reunión entre Grace y Rainiero en una cena con el editor en jefe del Paris-Match, Gaston Bonheur, camino a Cannes, una idea que Gaston aceptó inmediatamente con mucho entusiasmo”, explica la actriz de ahora 101 años.

Por supuesto, todavía faltaban los dos protagonistas de la historia de aceptar este plan. Sin siquiera conocerla, Olivia se acercó a Grace en el tren y le propuso el encuentro, “Ella aceptó inmediatamente pero hizo el sumamente profesional señalamiento de que una junta como esa debía ser aprobada primero por el estudio que la había mandado a Cannes: MGM”.

El Príncipe aceptó ver a Grace y la citó en el Palacio un viernes a las 4 pm, pero Grace tenía que asistir al Festival a las 5:30 pm, así que ella rechazó la invitación. Un insistente Galante logró que Rainiero moviera la cita a las 3 de la tarde. Pero las cosas solo irían de mal en peor. Grace descubriría la mañana del viernes que por una huelga no había electricidad, lo que significa que no había manera de secar su rubia melena, no se podía pintar a la perfección y su ropa no podía ser planchada.

Así, a medio hacer, bajó corriendo las escaleras del Carlton –porque recordemos que sin luz no servían los elevadores- y sorteó a los muchos fotógrafos que harían que llegara tarde. La sorpresa sería que Rainiero todavía no llegaba al Palacio. Cuando por fin lo hizo e invitó a Grace a conocer el Palacio, ella le dijo que lo había hecho ya sin él, por lo que el creativo Príncipe decidió enseñarle su zoológico.

El momento no sería privado, por supuesto, fotógrafos del Paris-Match los seguirían para documentar cada paso antes de que Grace corriera hacia su compromiso. De ahí vendrían siete meses de comunicación por cartas antes de que Rainiero viajara a Estados Unidos a proponerle matrimonio a la actriz y el resto sería historia.

