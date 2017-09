Una mujer arrestada al tratar de irrumpir en el colegio de Príncipe George

Todavía no se cumple una semana del primer día de clases del Príncipe George y ya se ha dado el primer incidente de seguridad. Esta mañana fue arrestada una mujer después de que ayer intentara de irrumpir las instalaciones del colegio Thomas’s Battersea, en donde el tercero en la línea de sucesión es uno de los estudiantes desde el jueves pasado. La mujer de 40 años sigue arrestada y respondiendo los cuestionamientos de las autoridades, quienes fueron los que dieron a conocer esta información.

“El arresto a las 14:15 horas (tiempo de Londres, alrededor de las 8:15 h de México) el miércoles 13 de septiembre está relacionado a un incidente en la escuela Thomas’ Battersea el martes 12 de septiembre cuando un individuo tuvo acceso a las instalaciones. La mujer arrestada fue llevada a una estación de policía en el sur de Londres y se mantiene en custodia. Estamos trabajando con la escuela, a la que asiste Su Alteza Real, el Príncipe George, para revisar las medidas de seguridad después de este incidente. Los agentes asistieron inmediatamente después de la llamada a la policía”, se lee en el comunicado de la Metropolitan Police.

El Palacio de Kensington también dio su postura al señalar: “Estamos conscientes de lo sucedido pero no daremos más comentarios por cuestiones de seguridad”. Según reporta HELLO!, los elementos de seguridad que cuidan del Príncipe George tomaron medidas del asunto en cuanto tuvieron conocimiento de él. Se cree que el Príncipe George no se encontraba en el lugar al momento del incidente, pues por el momento solo asiste a medio día de clase, de acuerdo a su edad y grado escolar.

Se sabe que un discreto equipo de seguridad protege al Príncipe mientras se encuentra en las instalaciones de la escuela, así como en su camino a ella. Con 560 alumnos que van de los 4 a los 13 años, George es uno de los estudiantes más jóvenes de la institución. Las colegiaturas de la famosa escuela van de las 5,868 libras esterlinas (alrededor de $152,568 pesos mexicanos) por periodo para los niños más chicos, hasta las 6,628 libras esterlinas (aproximadamente $172,328) para los alumnos de primaria.

La escuela se distingue por su inclinación por la amabilidad y por el interés en que los niños sean corteses con todos. Se dice que se les insta a conocer a muchos compañeros y no enfrascarse en un solo mejor amigo durante su periodo en la escuela. Con un fuerte sentido global, se dice que la institución tiene alumnos que hablan 19 lenguas diferentes.

