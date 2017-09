Theodora de Grecia, enamorada de un abogado americano El pasado mes de febrero la sobrina de la reina Doña Sofía, de 34 años, presentaba en sociedad a su pareja. Sin embargo, hasta ahora, no se sabía la identidad del joven, que se ha visto desvelada

Fue en julio de 2016 cuando, en el marco de una boda de las mil y una noches de una gran amiga de la Princesa, salía a la luz el noviazgo de Theodora de Grecia con un joven moreno, de complexión fuerte y amplia sonrisa. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido la identidad de su apuesto acompañante. La Princesa está enamorada de Matthew J. Kumar, conocido como 'Matt' por sus íntimos, un abogado de Los Ángeles especializado en querellas por indemnizaciones, tal y como informa la publicación alemana Bunte.

La pareja se presentó en sociedad el pasado mes de febrero durante la boda de Filipos Lemós y Mariana Goulandrís y este verano daban un paso más en su relación al disfrutar de sus vacaciones en la casa residencial de Constantino de Grecia, de 77 años, y su esposa Ana María, de 71, en Porto Jeli, lo que supone la bendición total de la familia a este noviazgo.

Tal y como podíamos ver en el Instagram de la prima del Rey Felipe VI, la pareja también ha visitado la isla de Santorini, donde sonrientes y muy enamorados posaban con la bella ciudad de fondo y un perfecto atardecer. Unas imágenes que contaban con el "me gusta" de su hermano Pavlo, lo que se interpreta como una legitimación oficial de la relación.

La asistencia de ambos como pareja a esta tradicional cita familiar hace que crezcan los rumores sobre un posible enlace matrimonial. Y es que el joven americano ya se mueve como pez en el agua entre los aristócratas europeos, pues el pasado mes de julio también asistió a la fiesta conjunta del 50 cumpleaños del Príncipe Pablo y el 21 cumpleaños de Olympia de Grecia,en la que pudimos ver al monarca español y otros rostros de la realeza europea como Máxima de Holanda o Haakon y Mette-Marit de Noruega.

Su idilio, según narra Bunte, surgió de una manera muy romántica y 'Matt' desconocía al inicio que Theodora era hija de un rey, pues la vida de la intérprete en Los Ángeles- ciudad en la que ambos residen- es de lo más normal. La joven, que vive su sueño americano, trabaja actualmente como actriz en la telenovela 'Rico y bello' tras participar en Respect Greece (2017), Gates of Hades (2017), Blind Follow (2016), The Assistant (2016), June (2015) y Little Boy (2015).