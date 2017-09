¿Quién crees que gana más dinero entre los Príncipes de Suecia? La respuesta te sorprenderá

Cuentas claras, amistades largas, eso lo sabe muy bien la Familia Real de Suecia que año con año entrega puntualmente su reporte fiscal y lo hace público para que el pueblo pueda estar enterado de sus bienes. Esta ocasión, esto ha puesto en la mira a Victoria, Magdalena y Carlos Felipe, quienes al parecer, tienen ganancias muy diferentes entre sí. Te llevarías una sorpresa al saber quién de los tres hermanos cuenta con mayores ingresos en este año, y es que a pesar de que cada uno de estos Príncipes cuenta con un patrimonio heredado, con sus respectivas parejas han creado su propia fortuna y en estos casos, los títulos no significan nada.

“El Rey, la Reina y sus hijos tienen una fortuna consistente en dinero que han heredado. Esa riqueza consiste en acciones y bonos que generan dividendos y ganancias de capital, y es la base de sus ingresos habituales”, ha explicado Jan Lindman, quien está a cargo de las finanzas de la familia al medio local Expressen.

Con esto en mente, es de sorprenderse que la Princesa Heredera, Victoria, no esté a la cabeza cuando de ingresos se trata. En su lugar, es la Princesa Magdalena quien lleva la delantera al reportar un excedente en sus ingresos en el año fiscal del 2016 por 2.2 millones de coronas suecas (alrededor de $4.84 millones de pesos mexicanos). Debido a esta cantidad, la Princesa tuvo que pagar 670,004 coronas suecas en impuestos (aproximadamente $1,474,000 pesos mexicanos). Esto significa que pudo haber tenido el excedente por la venta de alguna propiedad o por dividendos de alguna inversión.

Detrás de ella, sigue la heredera al trono, la Princesa Victoria, con un excedente de 2 millones de coronas suecas ($4.4 millones de pesos mexicanos), mientras que el Príncipe Carlos Felipe fue el que menos ganancias tuvo en este año con solo 810,176 coronas suecas (alrededor de $1,782,387 pesos mexicanos). Esta cifra es menor a la que declaró un año antes, colocándolo por debajo de sus dos hermanas. Según explica el señor Lindman, esta fluctuación es normal por la venta de acciones, por ejemplo.

Los cónyuges no se salvan de estas cuentas, aunque por supuesto, sus excedentes son mucho menores que las de sus parejas. Por ejemplo, el Príncipe Daniel tuvo un exceso de capital de apenas 278,962 coronas suecas ($613,716 pesos mexicanos, aproximadamente). Mientras que la Princesa Sofia ha reportado un ingreso de 0 coronas suecas en este periodo fiscal. Chris O'Neill, esposo de la Princesa Magdalena, no es un ciudadano sueco por lo que su declaración no entra en el ejercicio.

