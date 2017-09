‘El pobrecito se veía un poco nervioso’, el Príncipe Carlos del primer día de clases de George

Era difícil de negarlo, las imágenes hablaban por sí solas, el Príncipe George estaba un poco nervioso en su primer día de clases. Aunque el Príncipe William ha contado que afortunadamente su primogénito tuvo un buen día en la escuela y no fue el papá que más sufrió en este importante día, ha sido el Príncipe Carlos quien ha apuntado a lo visto en esas imágenes que dieron la vuelta al mundo. El orgulloso abuelo no pudo sino aceptar que el pequeño de cuatro años se veía nervioso, pero señaló que le servirá en el futuro.

En una ocasión especial, pues no suele hablar mucho de sus nietos, el Príncipe Carlos respondió a las preguntas sobre el primer día de clases de Geogre. “Pobrecito”, comenzó en la entrevista que concedió a iTV, “se veía un poco nervioso”. Con dos hijos, el Príncipe de Gales sabe de lo que habla: “Siempre es un problema. Supongo, que al final es bueno para ti. Construye el carácter”. Eso sí, admitió que no sabía todavía qué tal la había pasado George: “Quiero saber cómo le fue, porque a esa edad no te preocupas tanto de ir a la escuela como cuando creces un poco más. Es un tema de conocer gente nueva y dudar, ¿sabes?”.

La teoría del abuelo no es tan distante a la realidad y es que George no solo vivía su primer día de clases, sino que lo hacía sin la compañía de su mamá que a última hora no pudo asistir. La Duquesa de Cambridge sigue luchando contra los inconvenientes de la hiperémesis gravídica que padece en su tercer embarazo y que la obligó a permanecer en casa en este día tan especial.

Bien acompañado del Príncipe William, se pudo ver que en el Palacio de Kensington –donde se tomó el retrato oficial de este día-, George estaba de lo más feliz y relajado. Las cosas cambiaron un poco a su llegada al colegio de Thomas’s Battersea, en donde se le pudo ver un tanto resignado a decirle adiós a sus vacaciones.

El mismo Príncipe William, contó un poco de cómo fue este importante día para George. “Salió bien”, dijo en una recepción que tuvo en el Palacio de Kensington con la selección británica sub20 de futbol. “Hubo otro papá que tuvo más de un incidente con sus hijos, así que estuve muy feliz de no haber sido él. De hecho fue muy lindo. Es una escuela linda”, compartió el honesto papá que con un poco de nervios pensaba que las cosas podían no salir tan bien.

