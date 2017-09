¿Por qué William y Kate están acabando con 58 años de tradición?

Suelen ser muy respetuosos de los protocolos reales, pero de vez en cuando el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, deciden salirse de lo habitual y darle un poco de frescura al Palacio. Esto ha sucedido con el anuncio del tercer embarazo de la Duquesa, lo que sorprendentemente, ha terminado con 58 años de tradición. ¿Por qué? Pues es que desde el nacimiento del cuarto hijo de la Reina Isabel, todas las parejas de la Familia Real se habían limitado a tener únicamente dos hijos.

La Reina anunció la espera de su tercer hijo hace exactamente 58 años, en 1959, mientras estaba embarazada del Príncipe Andrés y desde entonces, un aviso de este tipo no se había dado en la familia. Los cuatro hijos de la monarca decidieron tener únicamente dos hijos cada uno: el Príncipe Carlos a William y Harry; la Princesa Ana a Zara y Peter; el Príncipe Andrés a Beatrice y Eugenia; y el Príncipe Eduardo a Luisa y Jacobo. En la siguiente generación, Peter también solo tiene dos hijas –Isla y Savannah; mientras Zara tiene solo a la pequeña Mia.

En algún momento se pensó que William y Kate seguirían la tradición con George y Charlotte, pero los rumores de que querían crecer más la familia no se hicieron esperar. Esto sumado a la broma de hace unos días de la Duquesa de Cambridge, cuando dijo que tendrían que tener más hijos, hacía casi un hecho la posibilidad de tener un tercer hijo. Este formato de familia se apega más a lo vivido en casa de los Middleton –Kate tiene dos hermanos- que ha lo que reinado en el Palacio en la última generación.

La felicidad de este tercer embarazo ha venido con las dificultades de la hiperémesis gravídica que la Duquesa ha sufrido en sus primeros dos embarazos y que ha vuelto a padecer en esta tercera ocasión. Se dice que el padecimiento es tan severo que Kate podría no hacer una aparición mañana por la mañana cuando el Príncipe George asistirá a su primer día de clases en escuela de ‘niño grande’.

La llegada de este bebé no solo romperá la tradición de casi seis décadas de dos niños por familia, sino que también moverá la línea de sucesión significativamente. Después de más de 20 años como el tercero en la línea de sucesión, el Príncipe Harry ha pasará hasta el sexto, después de su hermano y sus tres sobrinos. Esto es algo que él mismo ha dicho no le preocupa en lo absoluto, pues siempre ha sabido que las probabilidades de subir al trono son casi nulas –e incluso ha confesado que no le parece atractivo en lo más mínimo-.

