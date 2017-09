Ya es oficial, Mako de Japón anuncia su compromiso y con él su renuncia al título de princesa La Princesa explicó que desde su infancia sabía que este día llegaría

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, el día de la renuncia a su título llegó para Mako de Japón. Desde hace un par de meses comenzaban los rumores de que la Princesa dejaría su posición al comprometerse con su novio, Kei Komuro, un ‘plebeyo’. Hace unos días se dio a conocer que oficialmente sería el 3 de septiembre cuando la Princesa anunciaría públicamente su compromiso, con lo que se iniciaría el proceso de renuncia a su posición en la Familia Imperial de Japón que culminará el día de su matrimonio.

Siguiendo puntualmente lo anunciado, la joven pareja se encontró con la prensa después de reunirse con el Emperador Akihito, a quien anunciaron sus intenciones para que él pudiera darles permiso de continuar con el proceso. Visiblemente enamorada, la joven pareja se presentó ante la prensa internacional para dar a conocer su intención de casarse. Durante la conferencia de prensa, la novia dijo: “Al principio me atrajeron sus sonrisas que brillan como el sol”. El amor se consolidaría con otras cualidades: “es sincero, de mente fuerte, trabajador y tiene un gran corazón”, describió la Princesa.

Apoyando a su hija, el Príncipe Akishino –segundo en la línea de sucesión al trono- y la Princesa Kiko estuvieron presentes durante la significativa conferencia. El feliz novio compartió que estaba muy feliz de contar con la aprobación de los padres de su enamorada. Mako y Kei se conocieron como estudiantes de la Tokyo’s International Christian University y después de cinco años de relación han decidido llegar al altar. Su noviazgo sobrevivió, no solamente la posición de la Princesa, sino también una temporada a distancia, cuando Mako vivió en Gran Bretaña y Kei en Estados Unidos.

La feliz pareja también habló de sus planes a futuro: “Tener una familia va más allá de lo que puedo imaginar, pero espero formar una que sea cálida, cómoda y llena de sonrisas”, dijo la todavía Princesa. Aunque no dieron a conocer una fecha exacta para su boda, se anticipa que esté planeada para otoño del próximo año debido a los diferentes rituales que se deben llevar a cabo previo a un matrimonio en aquella región.

Según la Ley Imperial, las mujeres de la familia deben renunciar a su posición para casarse con un ‘plebeyo’, aun cuando ellas no están consideradas en la línea de sucesión al trono. “Desde mi infancia sabía que tendría que dejar mi posición real una vez que me casara. Mientras trabajé para ayudar al Emperador y cumplí con mis deberes con un miembro de la Familia Imperial tanto como pude, también estuve cuidando mi propia vida”, explicó Mako.

