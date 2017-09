‘Estoy muy, muy feliz por ellos’, el Príncipe Harry sobre el tercer embarazo de la Duquesa de Cambridge

Si hay alguien incondicional del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, ése es el Príncipe Harry. Siempre fiel a su hermano y cómplice de su cuñada, no podía quedarse atrás en las felicitaciones por el anuncio del tercer embarazo de la Duquesa. Él mismo ha compartido que ama su faceta como tío y no es raro verlo jugando con sus sobrinos, por lo que una nueva adición a la familia no podría ser mejor noticia como él mismo ha dejado ver a su llegada a Manchester, en donde se reunió con víctimas del terrible ataque terrorista durante el concierto de Ariana Grande.

A pesar de que no estaba dentro de la agenda, a su llegada, al ver que una reportera le hablaba, hizo gala de su caballerosidad e hizo una breve pausa para responder a su pregunta. Obviamente, el tema del día era el tercer embarazo de los Duques, así que la pregunta era obligada. “Fantástico, genial”, dijo en un inicio haciendo un gesto de aprobación con las manos. “Estoy muy, muy feliz por ellos”, respondió antes de ser cuestionado sobre la salud de la Duquesa por la hiperémesis gravídica que padece, “No la he visto hace un tiempo pero está bien”. Esta respuesta solo deja ver qué tan cercano es de la pareja, pues para él ‘un tiempo’ son solo unos días, pues estuvo con ellos apenas el miércoles pasado.

El Príncipe Harry parece el menos preocupado por el movimiento en la línea de sucesión que este bebé representa para él, pues pasará hasta el sexto lugar en el camino al trono. Él mismo ha dicho que eso es lo que menos le interesa y que sabe que nunca será rey, algo que no le llama la atención en lo más mínimo.

Pero Harry no es el único que se ha mostrado feliz con la noticia, se reporta que la Reina Isabel está “encantada” con la dulce espera de quien será su sexto bisnieto. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado del Palacio de Kensington, después de algunas semanas de especulaciones que cobraron fuerza cuando las casas de apuestas retiraron la puja sobre un posible tercer embarazo.

Se sospecha que la Duquesa está entre las semanas 8 y 12 de embarazo, pues aunque se suele esperar hasta pasar el tercer trimestre para dar a conocer la noticia, en los dos embarazos anteriores de Kate se tuvo que dar a conocer antes por la hiperémesis gravídica que la obliga a ausentarse de algunos compromisos.

