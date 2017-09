Los Duques de Cambridge están esperando su tercer hijo

El Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, están esperando su tercer hijo. Fue a través de un comunicado que el Palacio de Kensington lo que se había especulado en Reino Unido desde la semana pasada. La llegada de este bebé se da a seis años de su matrimonio y poco más de cuatro años después de la llegada de su primogénito, el Príncipe George. El bebé convertirá a la Princesa Charlotte en orgullosa hermana mayor y será el quinto en la línea de sucesión al trono, desplazando al Príncipe Harry hasta el sexto lugar.

“El Duque y la Duquesa de Cambridge están encantados de anunciar que la Duquesa de Cambridge está esperando su tercer hijo. La Reina y miembros de ambas familias están felices con las noticias. Como sucedió en sus primeros dos embarazos, la Duquesa está sufriendo de Hiperémesis Gravídica. Su Alteza Real no asistirá al compromiso que se tenía planeado en el Hornsey Road Children’s Centre en Londres hoy. La Duquesa está siendo tratada en el Palacio de Kensington”, se lee en el comunicado del Palacio.

Como es la tradición, no se espera que Kate y William compartan –o incluso, sepan- el sexo del bebé ni su nombre, sino hasta una vez después del nacimiento. En una costumbre muy arraigada en la Familia Real Británica, el nombre del nuevo bebé no se da a conocer sino hasta que se coloca un caballete con el anuncio escrito a las afueras del Palacio de Buckingham varias horas después de que se dé el nacimiento. Eso sí, los Duques han hecho una bonita costumbre el posado a las afueras del hospital casi inmediatamente después de la llegada del bebé y la postal de esta ocasión no podría ser más esperada con George y Charlotte como parte de la imagen.

Las especulaciones de un tercer embarazo cobraron fuerza cuando se retiraron las apuestas sobre el anuncio la semana pasada. Lo que no se ha dejado atrás en las famosas casas de apuestas son las pujas en cuanto al sexo y el nombre del bebé, incógnitas que no se desvelarán sino hasta dentro de varios meses. Kate avivó los rumores cuando en julio pasado durante su gira por Polonia y Alemania, cuando recibió un regalo para un bebé dijo divertida a su esposo: “Ahora tendremos que tener otro bebé”. A nadie ha sorprendido el tercer embarazo de la Duquesa, ya que se dice que ella y William quieren una gran familia. Con George a punto de entrar al colegio y Charlotte en una etapa por demás tierna, esta noticia no podría llegar en mejor momento para la familia.

