Cuando el viento te hace una mala jugada pero sales victoriosa, por Beatrice Borromeo

No podrían ser una pareja más fotogénica. Ya sea relajados, caminando por las calles de Mallorca o de gala por el Festival de Venecia, Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo siempre van partiendo plaza. Es por eso que a nadie sorprendió que cuando el viento le hizo una mala jugada a la italiana durante su paso por la alfombra roja de la entrega del Franca Sozzani Award durante la 74° edición del Festival de Venecia, ella siguió posando para las cámaras utilizando el movimiento a favor de su rubia melena.

VER GALERÍA

Para esta ocasión, Beatrice recurrió a una firma de su país natal, luciendo un diseño en negro con motivos de terciopelo rosas de la firma Valentino. La melena más corta que nunca, apenas por encima de los hombros suelta y un maquillaje muy natural, fueron los elementos de este look. Como complementos, llevaba sandalias de la misma firma en rosa pálido y estoperoles, un pequeño bolso en plateado y largos aretes de gota que lucían discretos detrás de su melena. Por su parte, un guapísimo Pierre se enfundó en el tux correspondiente, con toda la melena relamida hacia atrás, dejando de lado sus famosos rizos que fueron protagonistas del verano.

La enamorada pareja hizo su llegada al puerto, desde donde se veía ya que Beatrice no la pasaba tan bien con el viento sobre su melena al bajar del taxi náutico que los llevaba, pero eso no era nada comparado con lo que pasaría sobre la alfombra roja. A su llegada para el posado frente a los fotógrafos, un ventarrón hizo de las suyas desacomodando el impecable look de Beatrice. Sin inmutarse, la periodista hizo gala de aquella experiencia de modelo que tuvo en su juventud y siguió posando como si nada. ¿El resultado? Unas imágenes que bien podrían ser de alguna editorial de moda o la portada de alguna novela romántica. La heroína con la melena al viento y su guapo enamorado junto a ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS COMO ÉSTA

Beatrice Borromeo, una guapísima nueva mamá

Exclusiva en HOLA.com: El hijo de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo se llama Stefano

Al parecer, Pierre se ha dado una pausa de sus competencias náuticas después de su reciente participación en un torneo en Palermo. En aquella ocasión, Beatrice no pudo acompañarlo, pues asistió en solitario a la boda de una de sus mejores amigas en Estocolmo. La joven pareja no podría estar más enamorada y se encuentra celebrando la llegada de su primogénito, a quien han bautizado como Stefano, en homenaje al padre del hijo de la Princesa Carolina de Mónaco.

VER GALERÍA