Las coincidencias no existen, el guiño de Kate a Diana el día de su aniversario luctuoso

Nadie reparó mucho en la elección de vestido de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, durante su aparición en el memorial de la Princesa Diana un día antes del 20 aniversario de su muerte. A pesar de que parecía un vestido muy ligero para un lluvioso día de Londres, no parecía que el diseño tuviera nada de especial. No fue sino hasta que un curioso usuario de Instagram encontró la fuente de inspiración detrás del look que se pudo descubrir su especial significado.

La Duquesa eligió un vestido de seda con motivos florales de Prada de 1,650 euros (alrededor de $34,650 pesos mexicanos) que todavía se encuentra disponible en algunas tiendas digitales. La elección parecía estar basada en el diseño floral para ir acorde a una caminata por el jardín, mientras que las amapolas son usadas tradicionalmente en Gran Bretaña para representar el recuerdo y el consuelo por los caídos.

Pero al parecer, el significado iba más allá del estampado, el gran secreto estaba en la silueta. Un curioso usuario de Instagram recurrió al baúl de los recuerdos y encontró una imagen de la Princesa Diana en el ensayo de su boda con el Príncipe Carlos. En las poquísimas fotografías que hay de aquel día, se puede ver a una jovencísima Diana en las escaleras de la St. Paul’s Cathedral, de la mano del Príncipe Carlos. El detalle curioso surgió al ver la silueta de su vestido, el cuello, las mangas y hasta el largo de la falda son idénticos al que Kate llevó para recordarla. Sumándole coincidencias al look, las dos combinaron sus vestidos verdes –aunque en las imágenes el de Diana retrata en azul- con zapatos color nude y lucieron su famoso anillo de zafiro.

Por supuesto, ésta no es la primera ni será la última vez en la que Kate hace un guiño a la Princesa Diana. La más recordada es sin duda su salida del hospital tras el nacimiento del Príncipe George cuando llevó un vestido casi idéntico al que Diana llevó el día que llevó al mundo el Príncipe William. Ha sido el mismo Duque de Cambridge quien ha dicho lo importante que hubiera sido para él que su madre hubiera tenido la oportunidad de conocer a Kate. “Me hubiera encantado que hubiera conocido a Catherine y hubiera visto a los niños crecer. Me entristece que no lo vaya a hacer, que ellos nunca la van a conocer”, dijo William en entrevista con GQ.

Se dice que la Duquesa ha hecho un esfuerzo consciente por mantener vivo el recuerdo a través de pequeños y discretos guiños. Estos gestos van más allá de su guardarropa, pues llega también al del pequeño Príncipe George, quien en más de una ocasión ha coincidido con los looks de su papá y de su tío, el Príncipe Harry.

