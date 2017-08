El déjà vu más triste, William y Harry reviven la escena del cariño del pueblo a la Princesa Diana Kate, William y Harry recordaron a la Princesa Diana rodeados del cariño de la gente

En definitiva, no son días fáciles para el Príncipe William y el Príncipe Harry, pero bien escoltados por la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, decidieron salir a rendir un emotivo homenaje a la Princesa Diana. A tan solo unas horas de que se cumplan 20 años de su fallecimiento, sus hijos decidieron visitar el jardín hecho en su honor a las afueras del Palacio de Kensington así como rodearse de representantes de las causas que tanto impulsó la Princesa. Pero el momento más emotivo se dio al saludar a algunas de las personas que durante estos días han llenado las puertas de su hogar con flores y cartas dedicadas a la memoria de Diana, tal como hicieran hace dos décadas cuando apenas eran unos niños.

El clima no era el mejor, con una lluvia muy londinense después de un fin de semana largo soleado en Londres, los Príncipes y la Duquesa salieron de casa bien armados con paraguas. El inseparable trío hizo un recorrido por el jardín que este año fue trasladado al White Garden. Como ellos mismos han dicho, no hay mejor forma para honrar la memoria de su madre que a través de las distintas caridades que apoyó en vida, por lo que recibieron durante este evento a representantes de organizaciones como National Aids Trust, The Leprosy Mission, Royal Marsden Hospital, English National Ballet y Centrepoint, todas elegidas de forma estratégica por tratarse de causas especialmente cercanas al corazón de la Princesa.

Si ya se trataba de un día cargado de emociones, el déjà vu llegó cuando tal como hicieron hace casi 20 años, los Príncipes se acercaron a la entrada del Palacio de Kensington en donde se han dejado flores y cartas en memoria de Diana de Gales. A pesar de que no se encontraba en la agenda, los Príncipes decidieron acercarse a la gente y ver de primera mano lo que su pueblo había escrito a la Princesa Diana en esta fecha tan conmemorativa.

Especialmente conmovido, el Príncipe William fue recogiendo aquellas cartas que consideró debía llevar con él, para después acercarse a los asistentes y recibir algunas flores. El Príncipe Harry también se acercó a la gente y aceptó también un ramo de flores que agradeció con una enorme sonrisa. A pesar de que en todo momento se vieron cálidos y cercanos, era inevitable que las miradas de nostalgia y los labios mordidos para evitar las lágrimas hicieran su aparición al recordar el que sin duda ha sido el momento más difícil de sus vidas cuando apenas tenían 15 y 12 años, respectivamente.

Los hermanos no quisieron que el detalle de su gente pasara desapercibido y en un improvisado mensaje agradecieron a través de la cuenta de Twitter del Palacio: “El Duque y el Príncipe Harry están agradecidos por las muchas flores, cartas y mensajes que han recibido sobre su madre. Querían agradecerles a aquellos que han hecho el viaje al Palacio de Kensington”.

