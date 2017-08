Las casas de apuestas ponen los reflectores sobre Kate y William

En un país en el que las apuestas son cosa seria, han sido precisamente estos juegos de probabilidades los que han puesto en la mira al Príncipe William y a la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton. Pero no se trata de una apuesta cualquiera, pues en este caso lo que ha dado de qué hablar ha sido la desaparición de todas las apuestas sobre la llegada de un tercer bebé a la familia de los Duques de Cambridge. Una vez más, Kate se ha vuelto a ver envuelta en rumores de un tercer embarazo que en esta ocasión han derivado de los famosos juegos de azar.

Por supuesto, ha llamado la atención que la casa de apuestas Coral no está recibiendo ya apuestas para el anuncio de un tercer bebé, puja para la que recibió miles de apuestas en últimas fechas. Pero el negocio no se ha acabado, ahora la famosa casa está aceptando apuestas por el sexo del bebé, que actualmente gana en masculino 10-11, mientras las probabilidades de mellizos están 20-1 y trillizos 150-1. “Esta última apuesta sugiere que Kate y William podrían hacer un anuncio pronto de que están esperando un tercer hijo así que hemos decidido detenerla para permitir que las cosas se asienten”, dijo John Hill de Coral a HELLO!, “Hemos abierto una apuesta de un tercer bebé en la que un niño es el favorito, mientras que tomamos apuestas en que Kate tuviera gemelos o trillizos”.

Si crees que esto es llevar los rumores a un extremo, hay casas de apuestas en las que ya hay predicciones de nombres para el hipotético bebé. La casa Paddy Power tiene entre los más populares, Alice con 8-1, Victoria con la misma probabilidad, Arthur con 10-1 y Henry con el mismo número. Otras opciones incluyen Georgina, Emma, Harriet, Thomas y Christopher con 66-1, mientras los menos populares son Hugo, Arabella, Robert y Tabitha con 80-1.

Acostumbrados a este tipo de rumores, los Duques suelen dejar pasar este tipo de especulaciones. Apenas el mes pasado en su visita a Polonia y Alemania, recibieron un muñequito para un bebé recién nacido a lo que Kate respondió divertida: “Vamos a tener que tener más bebés”. Completamente enamorados y entregados a su papel de papás, William y Kate se encuentran disfrutando al máximo a sus hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte. Con la inminente entrada a la escuela de su primogénito, los Duques tienen las manos muy ocupadas.

