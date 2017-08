El Príncipe William se refiere por primera vez al desorden alimenticio de la Princesa Diana

La cruzada que el Príncipe William y el Príncipe Harry iniciaron con la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, sobre la salud mental es una muy cercana a sus corazones. Predicando con el ejemplo, ha sido el segundo en la línea de sucesión al trono, quien con enorme sinceridad ha decidido tocar un tema que nunca antes había discutido en público, el desorden alimenticio que sufrió su madre, la Princesa Diana. Durante una conversación con una joven que ha enfrentado una lucha contra la anorexia, el Príncipe mencionó por primera vez el caso de su madre, en el documental Wasting Away: The Truth About Anorexia de Channel 4.

La conversación fue con el presentador Mark Austin y su hija Maddy, quien fue diagnosticada con anorexia hace cinco años y se ha recuperado desde entonces. “El que tú estés hablando de esto es increíblemente valiente, pero debería de ser una plática normal”, dijo William desde el Palacio de Kensington, en su búsqueda de quitar el estigma a los problemas de salud mental. La joven le dijo al Príncipe: “Me inspiró mucho lo que hizo tu mamá”, a lo que William respondió: “Tenemos que ser abiertos al respecto y ocultar en la obscuridad en donde se hace más grande”.

Cuando el papá de la joven preguntó al Duque de Cambridge si estaba orgulloso de que su mamá compartiera su historia, sin dudarlo respondió: “Absolutamente. Estas cuestiones son enfermedades y deben ser tratadas. La salud mental debe ser tomada tan seriamente como la salud física. En verdad espero que George y Charlotte puedan crecer en un mundo en el que la salud mental sea algo completamente normal y en el que podamos hablar de ella abierta y honestamente. Podemos hablar de esto y que no sea una debilidad o algo que nos avergüence”.

El Príncipe William se refería a la lucha que su propia madre tuvo contra la bulimia, desorden que se hizo público por primera vez en el libro de Andrew Morton, Diana: Her True Story, en 1992. La propia Princesa habló del tema en primera persona en 1995 durante la entrevista con Panorama. En la famosa entrevista con la BBC, Diana de Gales explicó: “No me gustaba a mí misma, estaba avergonzada de no poder lidiar con las presiones. Tuve bulimia por algunos años y esa es como una enfermedad secreta. Es un patrón repetitivo que es muy destructivo. Era un mecanismo de escape”.

