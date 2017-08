El mensaje que el rey Felipe VI y la reina Letizia han enviado a los barceloneses Los monarcas, tras depositar flores y velas en La Rambla, asistieron al Ayuntamiento de la ciudad para firmar en el libro de condolencias

Los Reyes Felipe VI y Letizia firmaban el pasado sábado el libro de condolencias del Ayuntamiento de Barcelona en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado el jueves en la capital catalana y en Cambrils tras asistir a la ofrenda floral instucional en La Rambla. El Rey, escribía de puño y letra un extenso mensaje que firmaban tanto él como la Reina y en el que se podía leer:

"Barcelona, ciudad querida, ciudad olímpica y capital catalana, orgullo de toda España. Hoy Barcelona llora como tantos países que han sido golpeados tan dura y vilmente por el terrorismo. Todos los barceloneses, los demás catalanes y toda España lloraremos con ella por las víctimas. Les damos todo nuestro afecto, nuestro apoyo y solidaridad. Nos indignamos con ellos y condenamos juntos y unidos con energía, estos ataques criminales y de odio. El terrorismo nos amenaza a todos y no conoce límites pero no le tenemos miedo y no nos doblegaremos. Nuestra convivencia pacífica y democrática, nuestra nación y nuestros valores nos son infinitamente más fuertes. Barcelona por siempre en nuestro corazón. Felipe y Letizia".

VER GALERÍA

El Saló de Cent del Ayuntamiento acoge desde las 10:00 del sábado hastas las 20:00 horas del domingo, mientras dure el duelo oficial, el libro de condolencias que se ha convertido en origen de una larga cola que discurre por las escaleras del palacio y la calle Ciutat hasta la calle Templers.

Más de 2.200 firmantes ya han dejado sus palabras de apoyo, cariño y pésame, llegando a realizar más de dos horas de cola hasta llegar a la planta noble del edificio, que alberga el majestuoso salón.