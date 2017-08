Los Reyes visitan a los heridos en el atentado de Barcelona Felipe VI y la reina Letizia han mostrado su cariño y sus deseos de una pronta recuperación a las víctimas que se encontraban en el Hospital del Mar y Sant Pau

Los Reyes han visitado hoy a los heridos en el atentado de Las Ramblas que se encuentran ingresados en el Hospital del Mar, donde han mantenido una reunión con los responsables sanitarios que han atendido a los afectados. Don Felipe y doña Letizia, han sido recibidos a la entrada del hospital por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el conseller catalán, Toni Comín, y los responsables del centro, donde han intercambiado opiniones a su llegada.

Fuentes de Casa Real han explicado que los Reyes han mantenido una reunión con la dirección del Hospital del Mar para conocer cuál ha sido la respuesta sanitaria para atender a los heridos que fueron ingresados en este centro, la colaboración entre las diferentes administraciones, así como el parte médico de quienes aún se encuentran hospitalizados.

Tras este encuentro, don Felipe y doña Letizia han visitado a los heridos que permanecen en el centro y, posteriormente, se han trasladado al Hospital de Sant Pau. De los 126 heridos que causaron los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), 54 personas se encuentran ingresadas en diferentes hospitales catalanes, 12 de ellos en estado crítico.

"Hay un lema que espontáneamente se escuchó ayer y que se ha repetido desde entonces. Es un lema que la gente ha acuñado: 'No tenemos miedo'. Ni lo tendremos en el futuro. El mejor ejemplo de esto es el símbolo de convivencia que es hoy La Rambla, que ha vuelto a ser de todos", confesaba don Felipe VI a la vez que añadía "Barcelona no olvidará nunca a las víctimas de estos atentados. Ni lo hará España, ni nadie de bien de este mundo" y finalizaba en catalán con el lema "No tenim por".

Visiblemente emocionado, el Rey ha indicado que querían "estar cerca de las víctimas" para trasladarles su cariño y su afecto en estos momentos."Este atentado vil, cobarde, este asesinato que ha matado y herido a tantas personas y que nos ha conmocionado a todos no puede y no podrá con nosotros, si con nuestros valores, ni con nuestra convivencia, ni con nuestra democracia o nuestro aprecio por los derechos humanos", ha indicado.

“Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos”. Este mensaje fue el primero que la Casa Real difundió minutos después de que la capital catalana sufriera un ataque terrorista en una de las zonas más turísticas y concurridas de la ciudad.

Pendientes de la investigación y de la evolución de los hospitalizados, desde el Twitter de Casa Real también se ha dado el pésame a los familiares a la mujer fallecida en atentado que tuvo lugar en Cambrils, horas más tarde del atropello masivo de Las Ramblas de Barcelona. "Nuestro afecto para la familia de Ana María Suárez, fallecida en el atentado de Cambrils. Y nuestro deseo de recuperación para los heridos".