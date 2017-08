Después de la polémica por sus comentarios, el Príncipe Henrik ha sido hospitalizado

El Príncipe Henrik, esposo de la Reina Margarita de Dinamarca, ha tenido un par de semanas agitadas tras darse a conocer algunos polémicos comentarios. Todo comenzó con su rotunda negativa a ser enterrado con su mujer cuando llegue el momento y después defendiendo su postura diciendo que la Reina no le ha dado su lugar en una rencilla de nunca acabar. Pero ahora, el Príncipe Consorte acapara los titulares pues ha tenido que ser hospitalizado al sufrir algunos estragos por una cirugía que le fue realizada anteriormente.

“Su Alteza Real, el Príncipe Henrik fue admitido en el Rigshospitalet en Copenhague en la tarde del domingo después de sufrir dolores en su pierna derecha. La razón de la hospitalización es el dolor progresivo después de la cirugía que el Príncipe tuvo a mediados de julio cuando el Príncipe fue operado de la ingle y se le realizó una angioplastia con balón en la arteria pélvica derecha. El Príncipe ha sido tratado medicamente y no se espera que se le realicen otros procesos quirúrgicos. No es seguro cuánto tiempo estará hospitalizado en el Rishospitalet”, se lee en el comunicado que la Casa Real compartió a través de su página de internet el lunes por la tarde.

Se tenía planeado que el Príncipe disfrutara en estos días de unas vacaciones en compañía de su esposa, la Reina Margarita, en su residencia de Château de Cayx pero este imprevisto de salud lo ha obligado a permanecer en Copenhague.

Estos problemas de salud llegan solo unos días después de que el Príncipe se colocara en el ojo del huracán cuando se dio conocer que no quiere ser incluido en los planes del funeral de la Reina. Al publicarse esta información, Lene Balleby, Jefe de Comunicaciones del Palacio explicó a BT: “No es un secreto que el Príncipe ha estado infeliz desde hace muchos años en su rol y el título que le fue otorgado en la monarquía danesa. El descontento solo ha crecido más y más en los años recientes. Para el Príncipe, la decisión de no ser enterrado junto a la Reina es la consecuencia natural de no haber sido tratado de forma equitativa a su esposa, al no tener el título y el rol que él deseaba”.

Si se pensaba que hasta ahí había llegado el tema, el Príncipe decidió hablar del tema en primera persona. “Es ella quien me ha hecho ver como un tonto. Yo no me casé con la Reina para ser enterrado en Roskilde”, dijo el Príncipe a Se og Hor en un video que recorrió el mundo, “Mi esposa ha decidido que quiere ser la Reina y yo estoy muy feliz por eso. Pero como ser humano ella necesita saber que si un hombre y una mujer están casados, son iguales”. Por supuesto, señala que su esposa lo ama mucho pero: “no me da el respeto que una esposa normal le da a su esposo”.

