El primer día de clases es difícil, hasta para la Princesa Athena de Dinamarca

El retrato oficial compartido por la Casa Real de Dinamarca en redes sociales, muestra a una Athena sonriente, con su papá, el Príncipe Joachim, hincado junto a ella, en una imagen capturada por la Princesa Marie. Pero al parecer, el primer día de clases de la Princesita de cinco años, fue tan complicado como el de la mayoría de los niños. Pucheritos, un pequeño berrinche y total negación para dejar la casa familiar e ir al que sería su primer día de clases, con todo y un esfuerzo de mamá por convencerla, fueron parte de este día que más de un pequeño tendrá que enfrentar acabando este verano.

VER GALERÍA

“La Princesa Athena tuvo hoy su primer día de clases en la St. Joseph’s Sisters School en Odrup”, se leía en la imagen de la hija menor del Príncipe Joachim y su esposa Marie. La orgullosa postal recibió más de 6,000 likes en Facebook y casi 9,000 en Instagram, hasta ahí todo bien, pero la verdad sobre ese día fue más entretenida de lo que se mostraba ahí.

Los periodistas locales posados a las afueras de la residencia familiar fueron testigos del encantador momento en el que la Princesa Athena trató de todo con tal de no ir a la escuela. Bien armada con su mochila morada con rosa en la espalda, la nena no estaba tan convencida de aventurarse a esta nueva experiencia. Muy renuente corrió a abrazar a su mamá, quien un tanto apenada, trataba de sonreír a las cámaras sin mucho que hacer para hacer cambiar de opinión a su niña.

VER GALERÍA

El Príncipe Joachim esperaba sonriente atrás y trataba de caminar con su hija para que no llegara tarde a clases, pero la nena no iba a darse por vencida tan fácil. Muy simpático, el Príncipe pidió a los periodistas un tiempo fuera para poder convencer a la niña, quien resignada tuvo que subir al coche camino a la escuela. Pero hay una explicación para el sufrimiento de Athena, y es que aunque la mayoría de los niños entran a la escuela a los 6 años, sus papás decidieron que no esperara un año más y la mandaron a su primer día de clases.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Princesa Josephine, la gran protagonista del posado de verano de la Familia Real de Dinamarca

Mary y Marie de Dinamarca, las parecidísimas concuñas empiezan el año en un duelo de coronas

De espíritu simpático y constantes ocurrencias, Athena se ha ganado un lugar frente a las cámaras de su país. Sus travesuras han sido capturadas, sobre todo cuando está con su prima, la Princesa Josephine. Al ser la única niña en casa, parece que ha logrado convencer a sus papás con unas lindas miraditas y sus tiernas travesuras.

VER GALERÍA