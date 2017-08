Capítulo 2, los nuevos polémicos comentarios del Príncipe Henrik sobre Margarita de Dinamarca

Si la semana pasada el mundo se enteraba de que el Príncipe Henrik no tenía planes de ser enterrado con su esposa, la Reina Margarita de Dinamarca, esta vez ha vuelto a llamar la atención con sus declaraciones. Para nadie ha sido un secreto que a lo largo de los años ha mostrado su inconformidad por nunca haber recibido el título de rey consorte, parece que ha decidido hacerlo aún más público.

Todo se desencadenó de aquella información en la que se aseguraba que el Príncipe Consorte no quería que su última morada fuera el sacrófago hecho por el escultor Bjørn Nørgaard que será depositado en la Catedral Roskilde –lugar donde reposan los restos de los monarcas daneses desde 1559-, planeado para los funerales de la Reina en su determinado momento. Cuando la publicación danesa Se og Hor lo buscó, el Príncipe protagonizó un video que todavía se encuentra en la página web de la revista, en la que se refiere a todo en torno al tema.

“Es ella quien me ha hecho ver como un tonto. Yo no me casé con la Reina para ser enterrado en Roskilde”, ha dicho el Príncipe, “Mi esposa ha decidido que quiere ser la Reina y yo estoy muy feliz por eso. Pero como ser humano ella necesita saber que si un hombre y una mujer están casados, son iguales”. Por supuesto, señala que su esposa lo ama mucho pero: “no me da el respeto que una esposa normal le da a su esposo”.

Al parecer, simplemente se ha revivido aquella vieja rencilla de décadas, en la que el Príncipe ha mostrado su descontento pues los esposos de las reinas no reciben el título de rey, como ha sucedido en la mayoría de las Casas Reales. Lene Balleby, Jefe de Comunicaciones del Palacio ha explicado a BT: “No es un secreto que el Príncipe ha estado infeliz desde hace muchos años en su rol y el título que le fue otorgado en la monarquía danesa. El descontento solo ha crecido más y más en los años recientes. Para el Príncipe, la decisión de no ser enterrado junto a la Reina es la consecuencia natural de no haber sido tratado de forma equitativa a su esposa, al no tener el título y el rol que él deseaba”.

A pesar de estas declaraciones, se dice que la pareja se dispone a pasar unas vacaciones juntos en su residencia del sur de Francia, Château de Cayx, y tal como resaltó el Príncipe durante esta polémica entrevista, el amor mutuo sigue intacto.

