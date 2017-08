Máxima de Holanda llora el fallecimiento de su padre, Jorge Zorreguieta

El viaje exprés de Máxima de Holanda a Buenos Aires ante una crisis de salud de su padre el fin de semana no era un buen augurio, desgraciadamente, el triste desenlace ha llegado. Jorge Zorreguieta, padre de la Reina de Holanda, falleció el martes 8 de agosto según el parte médico por un linfoma complicado con una infección respiratoria, después de años de luchar contra la enfermedad por dos décadas, a los 89 años de edad.

A pesar de que se pensaba que Máxima había dejado Buenos Aires el domingo después de dos días de visita en la clínica Fundaleu, ahora se sabe que permaneció en el país ante el delicado estado de salud de su padre. Visiblemente afectada, vestida de negro y tratando de cubrirse el rostro con la mano, así se vio a la Reina salir del hospital antes de que se diera a conocer la triste noticia. La Casa Real ha comunicado el fallecimiento con “gran tristeza” y ha señalado que la Reina Máxima estará rodeada por el cariño de su esposo, el Rey Guillermo Alejandro, y el de sus hijas, las Princesas Amalia, Alexia y Ariana, que estarán presentes en el funeral del señor Zorreguieta.

De forma muy específica, en este comunicado se indica que no se dará más información al respecto y que se pide respetar la privacidad de la familia que ha preferido un funeral privado. Se sabe que los hijos del señor Zorreguieta estuvieron con él en todo momento, durante los momentos de cuidados, Máxima de Holanda estuvo acompañada por todos sus, los tres menores que ella, Martín, Juan e Inés, y los tres mayores de un matrimonio anterior de su padre, María, Ángeles y Dolores.

La noche del lunes la familia cenó en el restaurante Roux, ubicado a unos cuantos metros del hospital, y el martes a las 6 de la mañana, Máxima estaba de vuelta para poder ver a su padre. En aquel momento se le veía cansada y con un semblante sobrio, a sabiendas de la delicada situación del señor Zorreguieta. Al conocerse el fallecimiento, con el rostro desencajado, Máxima de Holanda se trasladó a la residencia de su padre en el barrio de Recoleta.

Las condolencias no se han hecho esperar, encabezadas por el Primer Ministro Holandés, Mark Rutte: "Esta noche tuve conocimiento del fallecimiento del padre de la reina Máxima. En nombre del Gobierno he trasladado mis condolencias a la Reina y al Rey. Deseo a los Reyes, a sus hijas y al resto de miembros de su familia fortaleza en estos momentos difíciles". Se sabe que el Primer Ministro no asistirá al funeral ante el controvertido pasado del señor Zorreguieta, tema sobre el que el mandatario fue tajante, "Hoy es el día de acompañar a la Reina en el dolor por la muerte de su padre, no de hacer declaraciones sobre la figura política de Zorreguieta".

