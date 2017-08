Máxima de Holanda visita a su papá hospitalizado en Argentina

A pesar de que la Casa Real no ha confirmado el viaje de la Reina Máxima de Holanda a su natal Argentina, medios locales han publicado ya fotografías de la esposa del Rey Guillermo Alejandro en el país. Desgraciadamente, en esta ocasión se trata de un viaje diferente, pues Máxima ha sido vista a las afueras de la clínica Fundelau, especializada en el tratamiento de pacientes con leucemia, en donde su padre, Jorge Zorreguieta, está siendo atendido. Según El Clarín, la salud del señor Zorreguieta ha decaído en últimas fechas, lo que habría impulsado el viaje relámpago de la Reina de Holanda.

En las primeras fotografías se ve a una Máxima diferente, de cara lavada, lentes obscuros y ropa casual, se observa cómo sale del hospital para entrar a un automóvil después de haber pasado todo el sábado dentro del lugar. En el siguiente set, se reconoce a la Máxima de siempre, saco sobre los hombros, blusa roja, saco a juego y grandes aretes como los que suele usar en los eventos oficiales. Según las publicaciones argentinas, permaneció hasta las 3:30 pm para a su salida dirigirse al aeropuerto desde donde saldría con rumbo a casa.

Ésta no es la primera vez en la que Máxima de Holanda tiene que desplazarse de urgencia hasta a Argentina por el delicado estado de salud de su padre. El señor de 89 años padece de leucemia desde años, condición que lo ha puesto en riesgo en más de una ocasión. En esta visita, la Reina de Holanda estuvo acompañada por sus hermanos –los tres menores que ella, Martín, Juan e Inés, y tres mayores de un matrimonio anterior de su padre, María, Ángeles y Dolores).

Los encuentros con su familia no siempre son tristes, Máxima aprovecha cuando tiene algún evento oficial en el país para dar un beso a su papá y mamá, quienes siempre se mantienen pendientes de sus actividades. Como cualquier hija que vive en otro país, la Reina viaja con su familia durante las vacaciones, cuando su agenda se los permite. Los eventos familiares no quedan atrás, el cumpleaños 70 de la señora María del Carmen Cerruti –su madre-, la boda de su hermano Juan y otras ocasiones especiales. A pesar de que su padre no pudo asistir a su boda por estar vinculado a la dictadura de Videla, Máxima siempre le ha dado un lugar muy especial en su vida. Basta ver las imágenes del cumpleaños 40 de la Reina, en donde lo quiso en todo momento a su lado.

