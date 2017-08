Por qué el Príncipe Henrik no quiere compartir su última morada con su esposa, la Reina de Dinamarca

No es ajeno a las declaraciones controversiales y una vez más lo ha vuelto a hacer, esta vez el Príncipe Henrik de Dinamarca se ha expresado sobre el lugar donde quiere ser sepultado. Para sorpresa de muchos ha dicho que no quiere que su última morada sea la misma que se tiene planeada para la Reina Margarita. El sarcófago hecho por el escultor Bjørn Nørgaard para la monarca y que en su momento, -esperemos en muchos años- será depositado en la Catedral Roskilde, no ha sido el elegido en los planes del Príncipe Consorte, según información que ha confirmado el Palacio a algunos medios locales.

“La Reina ha estado familiarizada desde hace tiempo con la decisión de Su Alteza Real y acepta su decisión”, se lee en el comunicado entregado por la Casa Real, “La decisión del Príncipe no cambia los planes para el funeral de la Reina”. Y es que aunque podría parecer un tema por demás lúgubre, en estos casos no se deja nada al azar y desde hace un tiempo se conoce en donde reposarán en su momento los restos de la querida Reina Margarita.

Al parecer, esta decisión se une a los muchos comentarios que a lo largo de los años ha hecho el Príncipe ante su inconformidad por nunca recibir el título de Rey Consorte. Lene Balleby, Jefe de Comunicaciones del Palacio ha explicado a BT: “No es un secreto que el Príncipe ha estado infeliz desde hace muchos años en su rol y el título que le fue otorgado en la monarquía danesa. El descontento solo ha crecido más y más en los años recientes. Para el Príncipe, la decisión de no ser enterrado junto a la Reina es la consecuencia natural de no haber sido tratado de forma equitativa a su esposa, al no tener el título y el rol que él deseaba”.

El Príncipe no ha tenido reparo en compartir su punto de vista sobre este tema. Hace algunos años declaró a Le Figaro: “Me molesta el que se me someta a discriminación. Dinamarca, que es conocido como un ávido defensor de la equidad de género, aparentemente puede considerar a los esposos menos merecedores que sus mujeres”.

A pesar de que han pasado 45 años desde que la Reina ascendió al trono, el Príncipe Henrik no ha dejado ir su molestia. Desde 2016, el Príncipe Consorte se ha retirado de sus labores, tras 40 años de servicio, y se sabe que pasa gran parte de su tiempo de descanso en Francia, su país natal; aunque de vez en vez aparece con la familia en algún evento.

