Beatrice Borromeo, una guapísima nueva mamá

Han pasado cinco meses desde que Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi recibieron a su pequeño Stefano, y la guapa italiana ha recuperado completamente su figura. Como si el tiempo no pasara desde su época de novios, este verano se ha visto a unos enamorados Pierre y Beatrice disfrutando de la temporada de vacaciones en España. Y tal como lo ha hecho desde que el hijo de la Princesa Carolina se ha dedicado a las competencias acuáticas, la periodista ha sido su principal porrista desde el puerto.

Si la semana pasada se les veía en un paseo romántico por Mallorca, en donde Pierre participó en la 36° Copa del Rey, en el último día de competencias la pareja ha vuelto a derrochar amor frente a las cámaras. Con un look de lo más jovial en cortos shorts de mezclilla, blusa blanca y tenis en el mismo color, Beatrice ha demostrado que su figura ha vuelto a ser la misma de aquellas épocas en las que desfilaba para Armani en su juventud. Muy casual, con estilosos lentes obscuros y una bolsa playera en café, Borromeo ha dejado ver que a sus 31 años el tiempo no pasa por ella.

Lejos de los protocolos y el glamour que enmarca siempre a los monegascos, Pierre y Beatrice se convirtieron en unos vacacionistas más. Beatrice incluso se animó a subir a la embarcación de competencia de su marido. En algún momento, la periodista aprovechó el buen clima para tomar un poco de sol en su traje de baño a rayas en negro y blanco. Parece que Beatrice la ha pasado tan bien que no ha tenido problema en compartir su aniversario de bodas con toda la tripulación del equipo Malizia, encabezado por su marido.

De quien no se ha tenido noticias en estos días por España es del pequeño Stefano. La llegada del primogénito de la pareja ha venido como una felicidad más para los Grimaldi, aunque Pierre ha confesado que convertirse en padre no ha cambiado en nada su arrojo ante el peligroso deporte que practica. “Cuando compites no piensas en eso”, ha dicho Pierre a El Mundo, quien el año pasado tuvo un percance en su embarcación al sufrir un choque del que afortunadamente todo el equipo salió ileso.

En su segundo año de participar en esta famosa competencia, Pierre ha dicho que conseguir un triunfo en Palma sería fantástico. Todavía queda la duda de si Pierre volverá a regalar la linda postal que el año pasado protagonizó con el Rey Felipe durante la ceremonia de premiaciones.

