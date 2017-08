Marius Borg, el royal sin título más guapo, está soltero y disponible

Que si el soltero más codiciado de la realeza, el Príncipe Harry, tiene novia, que ya quedan pocos casaderos en las familias reales; pero no todo son malas noticias y es que uno de los royals más guapos del mundo está soltero nuevamente. Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit, ha terminado su relación con Linn-Helena, según reportan medios noruegos. Y si Marius no tiene título nobiliario y desde hace unos meses ha decidido retirarse de la vida pública, lo cierto es que este chico tiene talento frente a la lente y su cuenta de Instagram es de lo más popular.

El verano pasado los curiosos se dieron cuenta de que las calles de Oslo tenían una nueva pareja protagónica. Con una fotogenia digna de las portadas de revista, Marius comenzaba su relación con una guapa rubia, Linn-Helena. Las cosas se pusieron más serias a partir de ahí hasta que de un día a otro se veía a la chica acompañando a Borg a un evento en el que se encontraba con toda la Familia Real de Noruega. Las imágenes la mostraban conviviendo no solo con los hermanos de su novio, sino con su madre, la Princesa Mette-Marit.

Si conocer a la suegra no era muestra suficiente de la seriedad del romance, la joven pareja daría un paso más allá al mudarse juntos a Los Ángeles para comenzar sus estudios universitarios. Las fotografías románticas en las redes sociales no se hacían esperar y no era raro verlos muy enamorados posando en sus cuentas de Instagram y Facebook.

Pero como bien dicen, los mejores romances son los fugaces y parece que este noviazgo ha terminado. Ante los rumores de separación, sobre todo después de que Marius llegara en solitario al cumpleaños de la Reina Sonia hace algunas semanas, los medios noruegos hablan de una ruptura total.

En tiempos de Instagram, la mayor confirmación de estos rumores llega en las cuentas de estos dos chicos. Marius y Linn-Helena ya no se siguen más en esta red social y por lo menos la chica ha borrado todo rastro de su relación. Marius ha mantenido una fotografía en la que se les ve de espaldas con chamarras de piel posando para la lente de la Princesa en diciembre pasado. Fuera de esa imagen, ni rastro de lo que fue su noviazgo. Se & Hor asegura que la pareja ha quedado en buenos términos y que siguen siendo amigos, pero por el momento este ‘príncipe azul’ está disponible.

