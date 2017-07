¿Quieres trabajar para William, Kate y Harry? Te decimos cómo aplicar

Si tu sueño es trabajar para el Príncipe William, la Duquesa de Cambridge –de soltera Kate Middleton- y el Príncipe Harry, ésta es tu oportunidad. En LinkedIn ha aparecido una nueva posición que abre la posibilidad de servir para el Palacio de Kensington. Aunque los requisitos son muy específicos, tal vez con un poco de suerte y mucha experiencia, podrías ser el nuevo miembro del equipo de los royals más famosos del mundo.

VER GALERÍA

“Requerimos a un Senior Communications Officer para apoyar el trabajo de Su Alteza Real, el Duque y la Duquesa de Cambridge y Su Alteza Real, el Príncipe Henry de Gales, con un especial enfoque en la actividad de su Royal Foundation. Este puesto trabajará tanto reactiva como proactivamente manejando el flujo diario de noticias hacia la prensa, asegurándose que las piezas sean correcta y positivamente reportadas y recibidas por las audiencias vía los medios tradicionales, así como los digitales y las redes sociales”, comienza el anuncio que apareció desde hace dos semanas en la famosa red laboral.

Si cuentas con experiencia en este campo, sigue leyendo: “El exitoso candidato tendrá un papel clave en el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación de The Royal Foundation y producirá y publicará creativas campañas de comunicación. Llevará la cabeza en los planes de comunicación de The Royal Foundation y en los compromisos necesarios, así como trabajará de forma cercana con el Secretario de Comunicación de Sus Altezas Reales y el CEO de la Fundación”.

VER GALERÍA

Pero, ¿cuáles serán sus tareas? “Escribir y circular los comunicados de prensa también será parte clave de este puesto, así como organizar y dar los mensajes así como responder las peticiones de los medios. El Senior Communications Offices también tendrá que conducir investigaciones para proyectos especiales y contribuirá en discusiones estratégicas así como proveerá apoyo a todo el equipo de comunicaciones”. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Crees poder hacerlo?

Pues solo falta cumplir con los requisitos: “Los candidatos deben tener extensa experiencia en marketing, medios o relaciones públicas, con un grado universitario (o equivalente), idealmente tener experiencia trabajando en el sector altruista. La habilidad de tomar decisiones, hechas con integridad y buen juicio mientras se ejerce la cautela, es un requisito esencial para este trabajo, así como la habilidad de manejar información delicada con tacto y discreción en todo momento”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los Duques de Cambridge, los más animados en el torneo de Wimbledon

Los momentos más conmovedores del Príncipe William y el Príncipe Harry durante el documental de la vida de su madre

Aunque no es posible ver cuánta gente ha aplicado, se sabe que 32,960 han visto la publicación, así que no será tarea fácil ganarse la plaza. Se indica que es un puesto de jornada completa, pero no se indica que si se tendrá contacto directo con los Príncipes y la Duquesa. ¿Te animas?

VER GALERÍA