Cindy, Naomi y Christy, la cita de top models que la Princesa Diana organizó para William

Todas las mamás disfrutan avergonzando un poco a sus hijos y la Princesa Diana no era la excepción. Entre los recuerdos más divertidos que el Príncipe William tiene de su madre y que ha decidido compartir en el documental Diana: Our Mother, está uno en el que las top models de los años 90s son protagonistas. Un ruborizado Duque de Cambridge abrió su corazón para narrar una de las anécdotas de su adolescencia que muestran a la perfección el carácter juguetón y desenfadado de la Princesa de Gales.

VER GALERÍA

“Justo afuera de esta habitación donde estamos ahora, ella organizó, que cuando yo volviera de la escuela estuvieran aquí Cindy Crawford, Christy Turlington y Naomi Campbell esperándome en el inicio de las escaleras”, ha dicho William durante la entrevista que ITV le realizó en el Palacio de Kensington, en donde pasó su infancia con su madre y que él y Harry han elegido como su residencia oficial hasta estas fechas.

“Era probablemente un chico de 12 o 13 años que tenía posters de ellas en su pared. Me puse rojo y no sabía qué decir y me trabé un poco, casi me caigo de las escaleras mientras estaba subiendo. Estaba completa y absolutamente deslumbrado. Pero es un recuerdo muy divertido que ha vivido conmigo para siempre de amorosa y embarazosa, forma de ser una bromista”, ha dicho el segundo en la línea de sucesión al trono entre sonrisas.

VER GALERÍA

Antes de que el esperado documental fuera transmitido, Naomi había hecho una misteriosa publicación en su cuenta de Instagram que se explicaría con esta anécdota. “Pensando en el Príncipe William y el Príncipe Harry con esos recuerdos tan memorables de su hermosa madre, Diana, y la sorpresa que planeó para William hace tantos años…una hermosa madre por dentro y por fuera”, se lee en su cuenta junto uno de los retratos más memorables de la Princesa y sus hijos. Este mensaje también confirmaba lo que ya contaba William, que fue Diana quien decidió sonrojar a su hijo adolescente de la forma más espectacular, con las mujeres más hermosas de aquel entonces.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los momentos más conmovedores del Príncipe William y el Príncipe Harry durante el documental de la vida de su madre

¡A recordar a una grande! Los 10 looks más emblemáticos de Lady Di

Las bromas de la Princesa Diana también fueron protagonistas del relato del Príncipe Harry. “Uno de sus mottos para mí fue, ‘Puedes ser tan travieso como quieras, siempre y cuando no seas descubierto’. Fue una de las madres más traviesas”, decía Harry, quien en definitiva ha seguido al pie de la letra la instrucción.

VER GALERÍA