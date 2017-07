De Londres a Mikonos, Olympia de Grecia sigue con la celebración de su cumpleaños La hija mayor de los príncipes Pablo y Marie Chantal de Grecia sopla las 21 velas de su tarta rodeada de los suyos y convertida en toda una 'it-girl'

Hace unas semanas su “fiestón” en Inglaterra revolucionó a la realeza, pero ahora toca celebrar su cumpleaños en el país de sus ancestros y lo hace enfundada en un "birthday suit". Olympia de Grecia celebra por segunda vez sus 21 años y lo hace rodeada de los suyos.

VER GALERÍA

Desde la isla de Mikonos, Olympia posa con un bikini rojo de inspiración retro y unos globos que anuncian que la hija mayor de Pablo y Marie Chantal de Grecia sigue de celebración. “Felicidades mi dulce niña. Eres bonita por dentro y por fuera y permite que la energía del sol siempre brille en ti. Te quiero, te quiero… Oh, simplemente te quiero”, publicaba su madre en redes sociales junto a una imagen de la cumpleañera con su tarta, una imagen tomada durante la gran fiesta que se organizó a principio de julio, bajo la temática “Prince and the Revolution” con motivo de su cumpleaños y de los cincuenta años de su padre.

VER GALERÍA

“Felicidades cariño, el mundo está a tus pies y yo soy el padre más orgulloso”, escribía el Príncipe Heredero de nuevo con una imagen de Olympia en la fiesta que hay que recordar que no se perdió ni el rey Felipe ni la reina Máxima de Noruega. Una divertida velada en Adlestrop (Gloucestershire) a la que también asistieron los futuros reyes Haakon y Mette-Marit de Noruega y los príncipes de Kent. Eso sin olvidar la presencia del diseñador Valentino con su socio, Giancarlo Giammetti; Nicky Hilton; la diseñadora americana Tory Burch; Rosario Nadal, que sorprendió con su peinado; o Pia Getty, hermana de Marie Chantal de Grecia, que acudió acompañada por el empresario español José Antonio Ruiz-Berdejo.

VER GALERÍA

Ahora, en un ambiente más familiar, Olympia –convertida ya en una it-girl que ha protagonizado campañas como modelo y formada en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons de Nueva York- vuelve a soplar las velas y bromea con su hermano Alexios en un relajado lounge. "Soy el ángel de la familia pero no para sus ojos", dice la Princesa mientras su hermano, tres años menor, la mira de reojo. Más cariñoso se ha mostrado su hermano Achileas, Achi para los suyos, que ha compartido una foto del álbum en el que los tres hermanos mayores -hay que recordar que los Príncipes de Grecia tienen cinco hijos en total, con Arístides Stavros y Odysseas Kimon- jugando cuando eran niños y un sencillo “Te quiero”.