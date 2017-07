¿Listos para un tercer bebé? La Duquesa de Cambridge tiene la respuesta

La Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, disfruta uno de los momentos más plenos en su vida. Junto al Príncipe William ha formado una linda familia y hoy ambos se entregan a las tareas de la paternidad rodeando de amor, cariño y cuidados a sus pequeños hijos: el Príncipe George y la Princesa Charlotte. Todo indica que esta experiencia ha sido una de las más gratificantes para el matrimonio, quien en su más reciente gira real por Polonia y Alemania también habló de bebés, ¿será que han contemplado la idea de hacer crecer la familia en un futuro?

VER GALERÍA

La atención se fijó en los Duques de Cambridge cuando durante su gira real se les entregó un simpático regalo, en un evento realizado para las compañías star-up en Varsovia. Ambos recibieron un juguete de peluche para tranquilizar a los niños pequeños y en ese momento la reacción de la Duquesa no pasó desapercibida. “Solo tendremos que tener más bebés”, dijo Kate al Duque con una sonrisa en su rostro, según reporta la edición en línea de HELLO!

Este instante, que ha sido comentado por todos, incluso fue relatado por Julia Sielicka-Jastrzebska, la fundadora de la compañía que se encargó de dar los presentes a los distinguidos invitados reales. “Le dimos a los Duques algunos regalos para el Príncipe George y la Princesa Charlotte. Ella dijo que deberían tener más bebés y ellos comenzaron a reír”, señaló la empresaria. Entre los detalles que se dieron a conocer en relación con los obsequios, se supo que además recibieron muñecos de peluche para George y Charlotte. Kate también fue consentida con sorpresas al regalarle una playera con la leyenda “I’m perfect”, que forma parte de una campaña en pro de las mamás.

VER GALERÍA

En abril pasado, el Palacio de Kensington dio a conocer el video en donde Kate y William hablan de la paternidad, detallando la experiencia de cuando tuvieron a su primer hijo, el Príncipe George. “Tener un hijo, especialmente el primero, te cambia la vida… No hay qué te prepare para eso. Recuerdo los primeros días con el pequeño George, no tienes ni idea de lo que estás haciendo”, dijo la Duquesa. Del mismo modo, William compartió lo más significativo de este instante. “Cuando tienes hijos, pone tus propias emociones y tu propia vida en perspectiva y es muy interesante ver cómo te molestan algunas cosas. Ahora todo me afecta mucho más”, dijo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La visita de los Duques por Polonia y Alemania ha marchado sobre ruedas. Entre otras cosas, se tomaron el tiempo para convivir con alumnos polacos que actualmente estudian en el Reino Unido. En su más reciente parada, también hicieron acto de presencia en el Campo de Concentración de Stutthof, ubicado al norte de Polonia, en una de sus visitas más solemnes. En ese sitio tuvieron la oportunidad de convivir con algunos de los sobrevivientes.

VER GALERÍA