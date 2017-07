¡Oops! Alguien denunció a la Reina Isabel por no llevar cinturón de seguridad

Se sabe que puede gozar de algunos privilegios y estar exenta de una que otra regulación, pero hay todavía quienes no saben que las leyes civiles no aplican a la Reina Isabel. Por lo que algún curioso sintió la necesidad de denunciarla por no llevar el cinturón de seguridad mientras viajaba del Palacio de Buckingham al Parlamento durante uno de los eventos públicos más importantes del año. Sin importar que iba a bajísima velocidad para saludar al público durante la procesión del evento oficial, una persona sintió la necesidad de llamar al 999 –número de emergencia en Gran Bretaña- para alertar a las autoridades.

La noticia que parecía una broma fue confirmada a través de la cuenta de Twitter del departamento de policía de West Yorkshire. “Recibimos una llamada del 999 reportando que la Reina no lleva el cinturón de seguridad #esonoes999 #nisiquierafueenwestyorkshire”, se lee en el mensaje de los poco impresionados policías. Ante la atención que esta llamada cobró, el website de la monarquía británica señaló en un comunicado: “La Reina es cuidadosa de asegurar que todas sus actividades se lleven a cabo en estricto apego a la ley”. La multa por no llevar el cinturón en un auto en movimiento en aquel país puede alcanzar las 500 libras esterlinas (alrededor de $13,250 pesos mexicanos). Pero la Reina no está sujeta a las leyes civiles, por lo que sin importar la denuncia, no hay ningún crimen qué perseguir.

El problema ha recaído no en la falta del cinturón de seguridad, sino en la poca seriedad que la gente tiene en cuanto al teléfono de seguridad. Este número sirve a verdaderas emergencias, por lo que se puede perder tiempo en algo sin importancia como esto cuando se podría estar atendiendo una crisis real. Tom Donohoe de la West Yorkshire Police dice que este tipo de llamadas son muy comunes. “No puedo recalcar suficiente el que el 999 es únicamente para llamadas de emergencias”, explicó al señalar que reciben más de 1,000 llamadas al día.

Por su parte, la Reina está exenta de las leyes civiles de Gran Bretaña. En cuanto a vehículos se trata, también tiene permitido conducir sin licencia –como lo ha hecho toda su vida-, nunca ha tenido que hacer una prueba de conducir y su automóvil no requiere de llevar una placa de identificación. Todo esto determinado en la ley británica, haciendo que todo esto quedé en una anécdota reportada por una persona con mucho tiempo libre.