¿Por qué la Reina Isabel no tiene pasaporte?

Ya se sabía que es la única persona en el Reino Unido que no necesita un permiso para conducir para ponerse detrás del volante, pero, ¿por qué la Reina Isabel no necesita un pasaporte? Ha recorrido más de 116 países durante los 64 años de su reinado, -más aquellos que conoció como princesa-, pero en ninguna de esas ocasiones tuvo la necesidad de mostrar un documento oficial de viaje. Ni hablar de pasar por migración y de contestar preguntas sobre su estancia en los lugares a los que llega como invitada especial.

VER GALERÍA

La razón por la que no tiene que llevar un pasaporte es que está exenta de tener cualquier tipo de documento de identificación. Se podría pensar que es suficiente con que tu rostro esté en los billetes de tu país para que la gente pueda identificarte sin engorrosos trámites pero hay toda una explicación detrás de esto. La regla que es parte de la “prerrogativa real” está explicada en la primera hoja de los pasaportes británicos. “El Secretario de Estado de Su Alteza Británica solicita y requiere en el nombre de Su Majestad a todos aquellos a quienes corresponda que se le permita al usuario pasar libremente sin permiso ni impedimento y que obtenga la asistencia y protección en caso de que así sea necesario”, se lee en el mensaje oficial.

HELLO! tiene una explicación más sencilla de estas palabras, dado a que la Reina es quien avala los pasaportes de los británicos, ella no requiere portar uno. Beneficio que no se extiende al resto de la Familia Real, de hecho, el Príncipe Felipe, los Príncipes William y Harry, así como la Duquesa de Cambridge, deben de llevar su pasaporte al viajar aun cuando lo hagan de forma oficial.

VER GALERÍA

Este detalle se ha hecho cada vez menos frecuente, pues desde el 2015 la Reina Isabel no ha tenido compromisos internacionales. Sus últimos viajes fueron a Malta y a Alemania, pero desde entonces ha limitado su agenda al territorio británico. Por supuesto, surge la duda, ¿México figura entre la lista de los 116 países que ha visitado la Reina? Definitivamente, con estrechas relaciones entre nuestro país y el Reino Unido, la monarca hizo una visita oficial en México en 1975, durante el gobierno de Luis Echeverría.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El cariñoso saludo del Príncipe Carlos a la Reina Isabel

Ni corona, ni carruaje para la Reina Isabel en la apertura del Parlamento por primera vez en 40 años

La prerrogativa real a la que pertenece la regla del pasaporte, se une la no necesidad de llevar una licencia de conducir, así como otras cuestiones burocráticas. Por ejemplo, la Reina nunca ha tenido que realizar una prueba de conducir, como deben hacer todos los automovilistas británicos, y tampoco es necesario que sus automóviles lleven placas de identificación.

VER GALERÍA