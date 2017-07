La foto que descubre que el rey Felipe estuvo en el cumpleaños de Pablo y Olympia de Grecia Esta foto de Sydney Finch ha desvelado uno de los eventos privados en la agenda de nuestro monarca

Sabíamos que la fiesta que el pasado fin de semana realizaron Pablo y Olympia de Grecia con motivo de su 50 y 21 cumpleaños respectivamente fue una auténtica ‘revolución’ que reunió a rostros de la realeza europea y a celebridades como Paris Hilton. Sin embargo, hasta ahora no sabíamos que entre los invitados más destacados se encontraba el rey Felipe.

Tal y como se puede observar en la imagen que Sydney Finch ha subido a su cuenta de Instagram, nuestro monarca disfrutó como uno más de la animada fiesta que el matrimonio formado por Marie Chantal y Pablo de Grecia realizó en su casa de Adlestrop (Gloucestershire), antes de que pongan rumbo a su nueva vida en Nueva York en pocas semanas.

A la que no podemos ver en la imagen es a doña Letizia, por lo que se desconoce si la reina acudió también al cumpleaños. Sí descubrimos a Michael Smith, pareja del antiguo embajador de EEUU en España, que se muestra sonriente a la derecha del monarca. Se cuenta que Felipe VI y su primo Pablo tienen una estrecha relación y, desde niños, han compartido muchos momentos familiares juntos.

Para la ocasión, el rey lució un elegante traje negro que combinó con pajarita del mismo color y camisa blanca. Una discreción estilística que no fue la nota reinante en esta fiesta en la que la temática era Prince and the Revolution. Un ejemplo de esa 'revolución' en las vestimentas la encontramos en los verdaderos protagonistas de la fotografía: Sydney Finch, Pia Getty, hermana de Marie Chantal, y Kyril de Bulgaria.

Otros miembros de la realeza europea que tampoco quisieron perderse esta espectacular fiesta fueron Máxima de Holanda, que acudió luciendo un vestido metalizado de estampado geométrico y una gran corona de flores sobre su cabeza, Haakon y Mette-Marit de Noruega, que optaron por outfits más discretos, así como los príncipes de Kent. Junto a toda la realeza, otras personalidades como el diseñador Valentino, las hermanas Hilton- Paris y Nikki- o Rosario Nadal.