William, Kate y Harry, rinden homenaje a la Princesa Diana

El Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, asistieron junto al Príncipe Harry a un servicio privado en la tumba de su madre, la Princesa Diana, para conmemorar lo que hubiera sido su cumpleaños número 56, este sábado 1 de julio. A este emotivo evento también asistieron los más pequeños de la Familia Real, el Príncipe George y la Princesa Charlotte para rendir homenaje a quien hubiera sido su abuela.

Poco se sabe de este homenaje ya que la familia prefirió hacerlo en privado y guardando el debido respeto. El Palacio de Kensington lanzó un comunicado el miércoles pasado en el cual se dijo: “El Duque y la Duquesa de Cambridge, así como el Príncipe Harry, asistirán a un servicio privado en la tumba de Diana, la Princesa de Wales, en la casa Althorp este sábado. El servicio, el cual caerá en el día en el que hubiera sido el cumpleaños de la Princesa, será conducido por el Arzobispo de Canterbury y al que asistirá toda la familia”.

Este año se cumplirán 20 años del trágico accidente en el cual la Princesa Diana perdió la vida. El Príncipe Harry tenía tan solo 12 años de edad cuando su madre fue abruptamente arrebatada de su lado, y recientemente abrió su corazón para contar la angustiante experiencia que fue el tener que caminar detrás del féretro de su mamá. En esa ocasión Harry acompañó a su padre, el Príncipe Carlos, su abuelo, el Príncipe Felipe, su hermano William, quien apenas tenía quince años y a su tío Earl Spencer durante la procesión llevada a cabo en Londres.

Hablando para la revista Newsweek, Harry dijo: “Mi mamá acababa de morir y yo tuve que recorrer un largo camino a pie detrás de su féretro rodeado de miles de personas que me estaban viendo mientras que otros miles lo hacían a través de la televisión. No creo que ningún niño debería de ser sometido a eso bajo ninguna circunstancia. No creo que pasaría hoy en día.”

El menor de los hermanos también declaró como le conmovió el cariño que la gente le tenía a su madre. “Cuando ella murió había un desborde de emociones y amor el cual fue verdaderamente un shock. Fue hermoso al mismo tiempo y muy asombroso, ahora viendo atrás hacia ese momento, es asombroso como nuestra madre causaba ese gran efecto en tanta gente”, comentó Harry.

