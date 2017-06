Ari Behn encuentra el amor a un año de su separación con la Princesa Marta Luisa de Noruega

Después de 14 años de matrimonio, el verano pasado Ari Behn y la Princesa Marta Luisa de Noruega anunciaban su separación. Han pasado diez meses desde entonces, los que no han sido sencillos para el escritor, que parece comenzar un nuevo camino al darse otra oportunidad en el amor. Según reporta la publicación noruega SE og HØR la mujer que lo ha hecho volver a abrir su corazón es Ebba Rysst Heilmann, con quien se le ha visto dar románticos paseos por la localidad de Rømskog.

En las imágenes publicadas en primicia, se les ve caminar románticamente abrazados, compartir confidencias y a él tomarla por la cintura durante su paseo. Según la publicación escandinava, la chica de 32 años, doce años menor que el escritor, es abogada y trabaja en Oslo. Los dos originarios de la localidad de Moss, se conocían desde antes y comenzaron su relación como amigos. No fue sino hasta la separación de Ari Behn con la Princesa que decidieron cambiar el rumbo de su relación para ser más cercanos. Como signo claro de su cercanía en tiempos de las redes sociales, Ari sigue a Ebba en su cuenta personal de Instagram.

Los rumores de separación entre el escritor y la Princesa se dieron meses antes del anuncio oficial y se dice que había una crisis desde tiempo antes. Tras la ruptura, Behn había puesto tierra ante la situación y se había refugiado en España para “encontrarse a sí mismo”, pues como él mismo decía, no era una persona fácil. De vuelta a casa, el escritor se mudó a una residencia a 5 kilómetros de la que tienen la Princesa y sus tres hijas.

Aunque separados, parece que la relación entre Ari Behn y la hermana mayor del Príncipe Haakon sigue siendo muy cercana. El día del cumpleaños de la cuarta en la línea de sucesión, el escritor no dudó en publicar una felicitación para ella en su cuenta de Instagram.

"Es horrible ver que no hay nada más que hacer, que hemos probado todo durante mucho tiempo. Que aun así no podamos encontrar los puntos en común como antes, lo que hace imposible seguir juntos", dijo Marta Luisa, cuarta en la línea de sucesión al trono. "La vida no va siempre sobre ruedas, tanto Ari como yo lo hemos experimentado. Pero nunca ha estado más claro que ahora", ha señalado. "Nos separamos, terminamos nuestro matrimonio, pero mantenemos la custodia compartida", se leía en un escrito de la Princesa al anunciar esta separación.

