Máxima de Holanda, entre miradas románticas, pinta de color el verano

Si hay alguien que no le teme al color cuando de su guardarropa se trata, esa es Máxima de Holanda, quien apuesta siempre a las piezas más llamativas. Su visita a la provincia de Northeast Flevoland no podía ser diferente y a pesar de que el clima no era tan brillante como se esperaba para este verano, ella pintó el día de color con su vistoso atuendo. Si las piezas de su look llamaron la atención, no se puede decir menos de las miradas cómplices que Máxima y el Rey Guillermo Alejandro compartieron durante este paseo por la provincia.

Como suele hacer, cada una de las piezas de su outfit estaban coordinadas y en esta ocasión el tema en común fue un vivo fiusca que no fue indiferente para nadie. Con una gran falda de vuelo corte midi de la firma Natan, -una de las favoritas de la Reina-, sexy blusa de escote de espalda en el vivo tono rosado, un suéter en el mismo color colocado solo sobre los hombros, zapatos Gianvito Rossi en el mismo tono, guantes a juego, aretes y sombrero pillbox en el mismo color, Máxima no pasó desapercibida entre la multitud.

Éste look casi idéntico fue el que Máxima llevó el año pasado durante el Día del Rey, pero gracias a un nuevo sombrero de Fabienne Delvigne pudo darle todo un giro a su imagen. En esta ocasión, el clutch iba en el mismo estampado de la falda haciendo contraste con el resto de los accesorios del outfit que llevaba un rosado más vivo.

Si su enorme sonrisa y calidez al saludar, especialmente a los niños, que la esperaban en la multitud, no eran suficientes, la enamorada mirada del Rey sobre ella proveía de todo para una serie de retratos perfectos. Y es que nadie queda inmune a los encantos de Máxima, para muestra el cercano encuentro que tuvo apenas la semana pasada con el Papa Francisco.

Después de 14 años de matrimonio, Máxima y Guillermo Alejandro de Holanda no podrían estar enamorados. La feliz pareja se conoció en España a través de amigos en común en 1999 y desde entonces se volvieron inseparables. La pareja se comprometió el 30 de marzo del 2001 y ese mismo año, Máxima se convirtió en ciudadana neerlandesa. Padres de tres hermosas niñas, siempre se muestran cálidos y cariñosos, y no temen compartir sus sentimientos. Apenas en su cumpleaños 50, el Rey decía con enorme franqueza: “Máxima lo es todo para mí”.

