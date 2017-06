Príncipe Harry: ‘¿Alguien en la Familia Real quiere ser rey? No lo creo’

Se podría pensar que la vida de la realeza es todo un cuento de hadas, pero en su más reciente entrevista, el Príncipe Harry ha querido compartir los momentos más difíciles a los que él y su hermano se han enfrentado, así como lo mucho que han luchado por tener una vida común. A pesar de ser el quinto en la línea de sucesión, -después de años de haber sido el tercero-, Harry confiesa que no cree que ni él ni nadie de su familia aspire al trono, ante la enorme responsabilidad que esto conlleva.

De forma muy franca y sin mucho reparo, dice a Newsweek: “¿Hay alguien en la Familia Real que quiera ser rey o reina? No lo creo, pero vamos a cumplir con nuestras obligaciones en el momento indicado”. Con gran resiliencia, Harry deja claro que cumplir con sus compromisos como miembro de la Familia Real es prioridad, a pesar de que no siempre es lo más fácil. En esta misma ocasión ha explicado que aunque en un inicio no comprendía bien su papel, ahora ha llegado a disfrutarlo, sobre todo desde que ha elegido algunas caridades afines a su personalidad como la base de su papel activo en la familia tras dejar el ejército.

Con el paso de los años ha logrado sentirse más cómodo y ha encontrado su lugar dentro de la familia. “La monarquía es una fuerza del bien y queremos continuar con la atmósfera positiva que la Reina ha logrado por más de 60 años pero no vamos a tratar de llenar sus zapatos. Estamos involucrados en modernizar la monarquía británica. No lo estamos haciendo para nosotros mismos, sino por un bien mayor para la gente. La Reina ha sido fantástica dejándonos elegir. Ella nos dice que nos tomemos nuestro tiempo”, ha explicado Harry, quien tiene una relación especialmente cercana con su abuela.

Harry atribuye el que él y su hermano aspiren a tener una vida normal, al ejemplo de su madre, la Princesa Diana. “Mi madre tuvo un gran papel en enseñarme la vida ordinaria, como cuando nos llevó a mi hermano y a mí a encontrarnos con personas sin hogar”, recuerda, “Gracias a Dios no estoy completamente ajeno a la realidad. La gente se sorprendería de las vidas tan ordinarias que tenemos William y yo”.

Es tal su esfuerzo por esto, que sus vecinos ya no se sorprenden de encontrarlo haciendo sus compras en el súper. “Hago mis propias compras. A veces, cuando estoy en la carnicería del súper, me preocupa que alguien me vaya a tomar una foto con su teléfono. Pero estoy determinado en llevar una vida relativamente normal y si soy lo suficientemente afortunado como para tener hijos, ellos también la tendrán…incluso si fuera rey, haría mis propias compras”, dijo el Príncipe Harry.

