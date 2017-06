El culpable de que Máxima dejará sus vistosas pamelas en Italia, no fue otro que el Papa Francisco

El paso de Máxima de Holanda por Italia ha estado enmarcado por sus espectaculares pamelas y glamurosos looks, pero hubo una ocasión que ha hecho que la esposa del Rey Guillermo Alejandro deje sus famosos accesorios de lado. La visita de los Reyes de Holanda al Vaticano y su encuentro con el Papa Francisco han dejado ver el lado más sutil y sobrio de Máxima, que ha elegido el look protocolario para reunirse con su compatriota. Los coloridos looks y los grandes accesorios se quedaron en la maleta para un día de sobriedad que ha mostrado una faceta muy diferente de la vibrante Máxima.

Vestido negro hasta el piso, medias oscuras, zapatos a juego y la reglamentaria mantilla de encaje negro cubriendo su rubia melena, la cual estaba perfectamente recogida en un moño bajo. Eso sí, Máxima no sería Máxima si no le hubiera dado un toque a su look con un escote cruzado inspirado en el glamour de los años 70s. Para dar el toque final al que en definitiva será su look más sobrio, la Reina de Holanda llevó unos elegantes aretes oversize de perlas de gota.

A pesar de que esta vez su guardarropa no empataba con la cálida personalidad de Máxima, su simpatía no faltó a la cita en la Santa Sede. Nacida también en Buenos Aires, en más de una ocasión la Reina de Holanda se enfrascó en divertidas conversaciones con el Papa Francisco, a quien saludó con enorme gusto a su llegada.

Si para su visita al Vaticano quiso apegarse al código no escrito de vestimenta en las audiencias oficiales con el Papa, durante su visita a Italia, Máxima ha dado un derroche de glamour y elegancia. Tomando ventaja de la soleada época, ha podido recurrir a sus amadas pamelas que en este viaje han sido protagonistas.

En Roma se le vio con un elegante vestido en palo de rosa con manga larga y falda corta de su firma favorita, Natan. Como suele hacerlo, combinó los zapatos, el clutch y por supuesto, una fantástica pamela en el mismo color. Ya en Palermo, se decidió por un look más veraniego con un coqueto vestido péplum sin mangas en blanco con unas plataformas de corcho, clutch a juego, una pamela de paja, joyería en oro y espectaculares lentes oscuros oversize de Prada.

Por supuesto, las noches de gala no podían quedar atrás y Máxima recurrió a una de sus combinaciones favoritas con un vestido one shoulder en carmín combinado con el juego de tiara y joyas de rubíes de su retrato oficial. Para un concierto en Roma, Máxima llevó un vestido en palo de rosa con falda asimétrica, aderezado por un broche de diamantes, que gracias a su tono permitía que la Reina luciera su perfecto bronceado.

