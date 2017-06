My Fair Lady, Kate al más puro de Audrey Hepburn durante el Royal Ascot

Si algo funciona, no hace falta cambiarlo. Parece que éste fue el lema de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, quien para su segunda aparición en el Royal Ascot, decidió lucir un look muy parecido al que llevara el año pasado. Eso sí, en esta ocasión decidió darle un toque de elegancia de antaño, recordando mucho a la estilosa Audrey Hepburn en su papel de Eliza Dolittle post-makeover en My Fair Lady. Encajes, cuellos altos y mucho glamour fueron los toques de este look perfecto.

Para esta soleada ocasión, Kate llevó un vestido de inspiración romántica en encaje blanco con falda a la rodilla, mangas largas y cuello alto de Alexander McQueen. Aunque el diseño original es mucho más corto de cómo lo llevó la Duquesa, este vestido todavía está a la venta en distintas tiendas británicas por 3,145 dólares (alrededor de $59,755 pesos mexicanos). El look era muy parecido al que usó el año pasado para su debut en el Royal Ascot, cuando también se decantó por un vestido de encaje en crudo de la firma italiana Dolce & Gabbana.

En esta ocasión, Kate decidió complementar su outfit con zapatos en camel de Gianvitto Rossi, en el que se ha convertido su modelo de cabecera, con un precio de 470 libras esterlinas (aproximadamente $12,455 pesos mexicanos). A juego llevaba un clutch nuevo de Etui, firma en la que últimamente ha confiado para sus bolsos y como discreto accesorio, unos aretes colgantes de perla con diseño Art Deco, préstamo de la Reina, quien los recibió como regalo por parte del Bahrain en su boda.

Por supuesto, no hay Royal Ascot sin un buen sombrero y eso lo sabe muy bien Kate, quien apostó por la sencillez y la elegancia. Su tocado tenía un terminado estilo red, en blanco con un moño en el tope, algunos detalles florales en encaje y el centro en sólido. Para poderlo lucir, la Duquesa recurrió a uno de sus secretos de belleza más confiables, una red para el pelo. Aunque pareciera que hace años que este artículo pasó de moda, Kate ha demostrado que es su mejor aliado cuando de un chongo bajo se trata, manteniendo su espectacular melena a raya cuando es necesario.

Durante el evento, la Duquesa llegó del brazo del Príncipe William para reunirse con la Reina Isabel, así como otros miembros de la Familia Real. En una ocasión especial, se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas de los sucesos trágicos que se han dado en fechas recientes. Ya empezado el evento y un tanto más relajada, Kate compartió una gran carcajada con la Condesa de Wessex y también estuvo platicando con las Princesas Beatrice y Eugenia.

