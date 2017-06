¡Pretty in pink! Kate y Charlotte combinadas en sus looks de mamá e hija

Como siempre lo ha hecho, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton se viste para impresionar y es que cada uno de sus looks han sido siempre muy atinados, convirtiéndose en un ícono de la moda y la elegancia. Durante la celebración de Trooping the Colour, la esposa del Príncipe William, no hizo ninguna excepción, pues volvió a ser el centro de la atención de los fotógrafos quienes la enfocaron durante toda la celebración.

Vistiendo un hermoso vestido de Alexander McQueen de manga larga, Kate acaparó todas las miradas al salir al balcón para ver el desfile. Para coronar su look, utilizó un elegante sombrero de Jane Taylor y unos aretes en forma de gota con diamantes prestados por la reina Isabel. Combinando todo el outfit con un clutch de Etui en un tono más claro. El color que Kate eligió esta vez, fue el rosa, que sin duda es un must del verano. El mismo que alguna vez, la Princesa Diana eligió durante uno de los eventos de la Familia Real. En aquella ocasión, Lady Di llevaba manga corta y era un traje a dos piezas con un saco abotonado al frente luciendo igual de elegante como hoy lo hace Kate.

Por si esta imagen de la belleza de Kate no fuera suficiente, los presentes se maravillaron aún más al ver a la pequeña Princesa Charlotte combinada a la perfección con su mamá durante su segundo año presenciando este evento. Dejando caer sueltos sus lindos rizos, la tierna niña lucía muy dulce con un bonito vestido rosa con lunares polka. La pequeña de dos añitos fue la protagonista de todas las fotos al salir al balcón y saludar muy sonriente. En sus pies, la pequeña llevaba unos adorables zapatitos de color rosa oscuro de Mary jane encima de unos calcetines blancos. Haciendo juego al tocado de su mamá, la Princesa llevaba un pequeño moño en su pelo del mismo color. Con varios gestos y sonrisas, la más pequeña de la casa, daba muestras de estar disfrutando al máximo este día.

Para conmemorar el cumpleaños de la Reina de Inglaterra, aviones de las fuerzas armadas surcan los cielos haciendo acrobacias y lanzando humo de colores. Esto es lo más llamativo para Charlotte y su hermano mayor, el Príncipe George, quienes se mostraron muy atentos fijando la mirada en el cielo. Kate cargó en brazos la mayor parte del tiempo a Charlotte para que alcanzara a ver mejor todo lo que sucedía a su alrededor, mientras que varias veces se agachó para explicarles a ella y a su hermanito lo que ocurría.

La última aparición de los dos adorables niños fue haciendo la labor de pajes durante la boda de su tía Pippa Middleton, en donde los dos cometieron algunas pequeñas travesuras sin embargo, también nos regalaron unos increíbles momentos.