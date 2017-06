Magdalena y Victoria de Suecia, las hermanas más elegantes de Estocolmo

Cada una con su estilo, las Princesas Magdalena y Victoria de Suecia siempre dan de qué hablar en sus glamurosas apariciones. La entrega del Polar Music Prize en Estocolmo no fue la excepción y perfectamente escoltadas por el Príncipe Daniel y el Príncipe Carlos Felipe, las hermanas partieron plaza a su llegada al Royal Music Hall. A pesar de que las ausencias de Chris O’Neill y Sofia Hellqvist fueron imposibles de evitar, los reflectores se posaron sobre las hijas del Rey Carlos Gustavo y la Reina Silvia.

VER GALERÍA

Por primera vez desde el 2012, la Princesa Victoria decidió llevar la melena suelta en un evento público, algo que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Con un peinado medio recogido, la Princesa lució sus modernos aretes largos de diamantes de Engelbert Stockholm. Para esta ocasión eligió un vestido hecho a la medida one shoulder, en plateado y con textura de la diseñadora Diana Orving. Como complementos, llevó sus sandalias de plataforma de Yves Saint Laurent y un clutch de Oasis, el cual es idéntico a uno que se ha visto en la Duquesa de Cambridge. Para dar el toque final, lució brazaletes de Cornilia Webb y anillos de Kreuger Jewellery.

La Princesa Magdalena hizo el viaje desde Londres, -en donde vive-, para asistir a la entrega de este premio a lo mejor de la música, ya que en años anteriores solo había asistido al banquete. Para lucir espectacular lució una falda con aplicaciones florales combinada con una blusa de cuello con moño de la diseñadora sueca Ida Sjöstedt. Las sandalias continuaban el tema floral en rosa con tiras, de Marchesa, con un precio de 1,095 dólares (alrededor de $21,900 pesos mexicanos) y en contraste llevaba un bolso en dorado de Bottega Veneta que cuesta 3,480 dólares (aproximadamente $69,600 pesos mexicanos).

VER GALERÍA

Sus padres no se quedaron atrás, la Reina Silvia lució un vestido en negro con detalles florales en rosa que combinaban a la perfección con el chal que eligió para esta noche. Este mismo look se le había visto antes durante su viaje a Indonesia. Como suele hacerlo, la Reina dejó que sus joyas hablaran por su look con un espectacular collar de perlas.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

‘Flower power!’, tres looks, tres aciertos de Mary de Dinamarca y Victoria de Suecia

La estilosa maleta que Victoria de Suecia llevó a Japón

Los trucos de las reinas y las princesas para lucir siempre perfectas

Los grandes ausentes de la noche fueron los esposos de Magdalena y Carlos Felipe. Chris O’Neill, esposo de la más chica de los hermanos, suele ausentarse de estos compromisos por cuestiones laborales. El empresario trabaja de tiempo completo entre Londres y Nueva York, por lo que no suele asistir a eventos oficiales con frecuencia. Por su parte, Sofia se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. Aunque su dulce espera nunca ha sido motivo para que se mantenga lejos de los compromisos de la familia, parece que en esta ocasión no pudo asistir a los premios.

VER GALERÍA