Sarah Ferguson abrió su corazón para hablar de sus problemas alimenticios 'Traté de hacerme tan delgada y hermosa como la Princesa Diana, pero nunca lo logré', dijo la Duquesa

El hablar de problemas alimenticios no es sencillo, pero Sarah Ferguson ha decidido abrir su corazón y compartir los momentos más complicados de su batalla con ellos durante una entrevista en el podcast del Dr. Vijay Murthy para UK Health Radio. Al parecer, la Duquesa de York ha sido parte de los pacientes de la clínica del doctor por tres años, según dijo durante la plática, por lo que aceptó hablar con él de bienestar, lo que la llevó a compartir sus propias batallas.

“La realidad es que soy una comedora por confort, comía para poner una bandita a mis emociones. Demolía mis emociones con comida”, dijo de forma de lo más honesta. “Cuando me di cuenta de que no era un antojo sino que en verdad lo que estaba haciendo me iba a matar por la toxicidad que había impuesto en mi cuerpo; a lo que me refiero es que tenía migrañas cada veinte minutos, mi vejiga estaba estirada por lo que comía”, explicó fueron una llamada de atención.

“Nunca pude tener bulimia porque simplemente no tengo el tipo de mentalidad para ir tan lejos, pero siempre quise haber podido. Eso solo te demuestra en qué momento tan peligroso estaba, para desear tener una enfermedad mental a ese nivel, es un lugar muy peligroso”, dijo en una dura confesión para compartir que lo más importante es buscar ayuda. “Crucé ese lugar obscuro entendiendo que no estaba tan perturbada para tener bulimia, pero mi cuerpo y mi mente no estaban en ese lugar para hacerme tan enferma…nunca pude dar ese último paso…Lo superé entendiendo que tenía que ir a la profundidad de mis sentimiento y saber que en verdad necesitaba ayuda”.

Pero su problema tenía una raíz más profunda, “Mi adicción era la comida, mi dolor era el vacío en mi interior por el haberme olvidado de cómo se sentía ser Sarah”, dijo siendo brutalmente honesta. “Por muchos años no me acepté…por eso traté de hacerme tan hermosa y tan delgada como la Princesa Diana, pero nunca lo logré”, compartió de un problema que la acompañó de toda la vida. “Me tomó tanto trabajo y entendimiento lógico porque estaba muy enojada, tan enojada por muchas cosas, como la muerte de mi madre cuando tenía 12 años…pero me tomó mucha humildad entender ese enojo”, confesó.

A pesar de que la entrevista siempre mantuvo un tono muy positivo e inspirador, la Duquesa consideró que era necesario compartir un poco de su historia para transmitir el mensaje positivo que quería compartir. “Me ha tomado mucho tiempo, con mucha autorreflexión, puede ser que me escuche muy segura de mí misma”, pero la Duquesa explicó que no siempre fue así y que fue con la ayuda de la medicina holística y mucho trabajo de autorreflexión que logró el poder aceptarse.

