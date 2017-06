Al verla bajo la lluvia, Harry corrió a darle un beso a esta señora de 97 años

Siete horas bajo la lluvia, pero la señora Daphne Dunne consiguió darle un gran abrazo y un beso al Príncipe Harry. Con 97 años, la señora Dunne, viuda de un soldado del ejército australiano, es una de las admiradoras más grandes del Príncipe y no dudó ni un segundo el volver acercarse para conocerlo como lo hizo en el 2015 durante su primera visita. Al alcanzar a verla en primera fila esperando por él, Harry, fiel a su personalidad cálida, corrió a abrazarla efusivamente y darle un gran beso, profundamente agradecido.

“Vale la pena esperar por él, ¡incluso debajo de este diluvio!”, dijo la simpática señora al DailyMail, después de convertirse en la protagonista más adorable de las fotografías de esta visita del Príncipe a Australia para promover los Invictus Games del próximo año. Cuando la señora estiraba su mano para saludar a Harry, él visiblemente emocionado, decidió dejar los protocolos de lado e ir directo por un fuerte abrazo. Tal como lo hizo en el 2015 cuando pudo saludarlo, la señora Dunne aprovechó para darle un beso en la mejilla e intercambiaron comentarios que estuvieron aderezados por el buen humor de Harry.

“Fue adorable. Me dio un abrazo y un beso y me dijo que era genial volver a verme. Estaba tan complacido de verme y él solo recordó que han pasado casi dos años (desde la última vez que nos vimos). Me preguntó si alguna vez me quito las medallas (de mi esposo) y le dije que solo para dormir”, narró emocionada la señora de casi 100 años.

El cariño de la gente a Harry no es gratuito, como la señora ha explicado, se lo ha ganado a pulso. “Creo que hace mucho por todos, pero parece que procura especialmente a los soldados que están lesionados”, dijo Daphne de su amor por el Príncipe de 32 años. Pero la señora no fue la última que estuvo al pie del cañón esperando una oportunidad para saludar a Harry. Aún con una lluvia torrencial, cientos de personas se reunieron para poder saludar al Príncipe.

Paradójicamente, el más mojado en esta ocasión no fue otro sino el Príncipe Harry. Con una gran actitud y haciendo gala de su sencillez, Harry no tuvo problema con pasar momentos debajo de la lluvia para poder saludar a tantas personas como fuera posible. A pesar del mal clima, el Príncipe nunca perdió la sonrisa y demostró una vez más porqué se ha ganado el amor de la gente.

